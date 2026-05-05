Rodrigo Nogués y la apelación de Cerro Porteño: “Recusamos a los jueces”

Cerro Porteño apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) sobre el superclásico suspendido a pesar de que el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay coronó a Olimpia campeón. La entidad resolvió conceder los 3 puntos del partido al Decano, que dos fechas después terminó conquistando el campeonato.

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De todas maneras, el Ciclón acudió al Tribunal de Apelaciones de la APF y solicitó disputar el resto del encuentro. En respuesta, la comisión directiva del Franjeado recusó a los miembros del comité, adelantó hoy el Cardinal Deportivo. Horas más tarde, Rodrigo Nogués confirmó. “Nosotros recusamos a los jueces y esperemos que se resuelva rápido”, manifestó a ABC TV.

“No tenemos plazo para expedirnos”

“Somos tres miembros en este tribunal a diferencia del disciplinario que son nueve”, comentó Carlos Arce a ABC Cardinal. “No tenemos un plazo para expedirnos pero lo hacemos con la premura del caso (…) No se admite el voto nulo. Lo que puede haber es un voto en disidencia”, añadió el miembro del Tribunal de Apelaciones del ente rector del fútbol paraguayo.

Carlos Arce en el Cardinal Deportivo