A qué hora juega hoy Olimpia vs. Audax y dónde ver en vivo

Olimpia disputa el partido más importante en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrenta a Audax Italiano por la fecha 6: a las 19:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Dirige Gustavo Tejera con VAR de Andrés Cunha (uruguayos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Audax Italiano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

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Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Olimpia vs. Audax Italiano: ¿Dónde ver hoy por TV?

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Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

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Olimpia vs. Audax Italiano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

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