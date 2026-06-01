Olimpia, fecha de retorno a la Villa y fichajes puntuales

Mientras los componentes de la dotación de Olimpia descansan, tras la obtención del título del torneo Apertura 2026 y el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, la logística trabaja para poner en condiciones la Villa de Fernando de la Mora para el inicio de las actividades con vistas al segundo semestre.

Lea más: Olimpia, salidas confirmadas y posibles incorporaciones

El reencuentro de los campeones será el próximo lunes 15, para los exámenes médicos de rigor. A partir del martes 16, los trabajos de exigencia en el gimnasio y en la cancha, de manera combinada.

Los aprestos finalizarán con juegos amistosos en el exterior, probablemente en Argentina. Los detalles relacionados a los rivales, fechas, escenarios y horarios serán divulgados en breve.

El entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez pidió a la dirigencia, encabezada por Rodrigo Nogués Bazán, dos contrataciones puntuales (al margen de los retornos), un lateral izquierdo, que sería el chileno Dilan Vergara, del Palestino, más un centrodelantero de jerarquía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Decano contará con la vuelta de Pedro Zarza, extremo de 18 años, últimamente en Sportivo Trinidense. Además se analiza el retorno de Allan Wlk Duré (23), de gran gestión en Recoleta FC.

De concretarse la llegada de Wlk, de todas formas el club contratará a un “9” experimentado.

Las bajas confirmadas son las de Alejandro Silva, Rodrigo Pérez, Lucas Morales y Aníbal Chalá.

En la Copa Sudamericana, Olimpia lidiará con el ganador de la serie entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Vasco da Gama.

El campeonato Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El debut franjeado será nada menos que en el clásico blanco y negro contra Libertad, probablemente en el Defensores del Chaco.