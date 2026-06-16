Arriba al país la nueva incorporación ofensiva de Olimpia

El “mundo Olimpia” se vio con convulsionado por el posible fichaje del mundialista neozelandés Tim Payne (32), que es furor en las redes más por lo que genera mediáticamente que por lo que juega, en la modesta función de lateral derecho.

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El que apunta a ser un efectivo refuerzo franjeado es el centrodelantero argentino Braian Ezequiel Romero (35 años), últimamente en Vélez Sarsfield, quien llegó en la tarde de este martes al país para sumarse al más ganador del fútbol paraguayo.

“Es un paso importante en mi carrera; esperemos que salga todo bien”, señaló el artillero a su llegada a Luque. “Vengo a trabajar, dar todo de mí y ayudar al equipo”, indicó el ariete, cuyo fichaje fue sugerido por el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez.

“Vengo a un equipo campeón. El objetivo principal es la Copa Sudamericana”, añadió Romero, dispuesto a “trabajar” y que los fanáticos sean los que determinen su real capacidad. “No quiero decir nada que después no pueda cumplir. Espero ayudar al equipo”, puntualizó.

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En cuanto a su fuerte dentro del campo de juego, indicó: “Soy un jugador vertical, me gusta ir a los espacios”.

Luego de la revisión médica de rigor, Braian se acoplará al grupo en la Villa Olimpia. Su recorrido comprende los clubes Acassuso (2011-14), Colón de Santa Fe (2015-16), Argentinos Juniors (2016-17), Independiente de Avellaneda (2018-21), Athletico Paranaense de Brasil (2019), Defensa y Justicia (2020-21), River Plate (2021-22), Inter de Porto Alegre, Brasil (2022-23), Tijuana de México (2023) y Vélez Sarsfield (2023-2026).

El campeonato Clausura 2026 se iniciará el viernes 24 de julio. Su estreno será nada menos que con el clásico blanco y negro, contra Libertad.

En octavos de final de la Copa Sudamericana aguarda al vencedor de la serie entre Vasco da Gama y Deportivo Independiente Medellín. La serie por el paso a cuartos se abrirá en los primeros días de agosto.