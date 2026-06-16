Tim Payne: Olimpia contribuye en la causa del mundialista neozelandés

El “mundo Olimpia” reventó el buscador por datos de Timothy John Payne, integrante de la mundialista selección de Nueva Zelanda que aparece en la órbita franjeada.

Lea más: Olimpia inicia este martes su etapa preparatoria

De la nada, Tim Payne pasó de ilustre desconocido a famoso mediante el influencer argentino Valentín Scarsini, quien utilizó su popularidad para darle manija y así brindarle miles de seguidores al que consideró el menos conocido de todos los competidores de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

La cuenta Sky Sports Football publicó en X que “el lateral derecho neozelandés y sensación viral Tim Payne se unirá al equipo paraguayo Olimpia procedente de Wellington Phoenix”, dando un manto de seriedad a lo que en principio parecía una “joda”.

De concretarse la operación, sería un golpe más marketinero que futbolístico del Decano. Una especie de “Adebayor’i”, en versión “Low cost” (bajo costo), ya que resulta improbable que el club del barrio Mariscal López realice una millonaria erogación por un voluntarioso carrillero de 32 años, pese a su estatus de mundialista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La carrera de Payne, cuya exposición mediática parece superar ampliamente a sus reales condiciones como jugador de fútbol, contempla el Auckland City, Waitakere United, Blackburn Rovers de Inglaterra, Portland Timbers de Estados Unidos, Eastern Suburbs y Wellington Phoenix.

El lunes, la cuenta de X de Olimpia brindó su apoyo a Nueva Zelanda para su estreno en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 en Irán, que terminó empatado 2-2. Directamente, esa publicación fue relacionada con Tim Payne, aunque tranquilamente puede ser otro jugador de la misma selección el que esté en los planes del más ganador de nuestro medio.

💪🏻🇳🇿 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 16, 2026

El “franjeado” Payne fue titular, cumpliendo la función de marcador de punta por derecha. En las redes fueron proyectadas algunas acciones suyas, sobre todos los bloopers y entre los miles de comentarios resaltaban los relacionados a que si se podrá acostumbrar al “horno paraguayo” (por el calor, del que ahora nos estamos librando) y a las condiciones precarias de la mayoría de los escenarios. Bueno, tampoco es una “mega estrella”, simplemente un “boom” mediático al que le va relativamente bien en el deporte rey.