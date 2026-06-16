Tim Payne ¿viene a Olimpia?: esto dice Sky Sports

Tras horas de intensas especulaciones alimentadas por las propias redes sociales del club, fuentes de la prensa británica confirmaron el arribo del defensor internacional neozelandés Tim Payne a Olimpia.

Lea más: Olimpia inicia este martes su etapa preparatoria

El anuncio encaja a la perfección con el enigmático posteo realizado por la entidad decana, que incluyó emojis de la bandera de Nueva Zelanda y un brazo en señal de fuerza justo antes del empate 2-2 de su selección ante Irán.

💪🏻🇳🇿 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 16, 2026

Payne, de 32 años, es una de las figuras más mediáticas de su país, habiendo ganado una enorme notoriedad global tras una campaña digital que disparó su popularidad en plataformas virtuales, donde acumula casi 6 millones de seguidores.

New Zealand right-back and viral sensation Tim Payne will join Paraguayan side Olimpia from Wellington Phoenix 📝🇳🇿 pic.twitter.com/CKnEJyDLvo — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 16, 2026

Trato hecho: los detalles del próximo refuerzo decano

De acuerdo con la información difundida por la prestigiosa cadena Sky News, el futbolista arribará a territorio paraguayo una vez que concluya la participación de los ‘All Whites’ en la cita mundialista de Norteamérica 2026. La noticia también fue ratificada por el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases, quien aseguró a través de sus perfiles oficiales que el acuerdo entre las partes está “totalmente cerrado”.

🚨Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia. El acuerdo está totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix, dueño de su pase.

*️⃣Se espera que el club 🇵🇾 lo haga oficial en las próximas horas. #TratoHecho pic.twitter.com/YBXAiDctwH — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 16, 2026

Polivalencia y cotización en el mercado

El experimentado defensor ofrece un perfil táctico sumamente atractivo para el cuerpo técnico franjeado, liderado por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez ya que puede desempeñarse con solvencia tanto en la posición de zaguero central como en la de lateral por la banda derecha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los datos del portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado actual de la ficha de Tim Payne se estima en aproximadamente 350.000 euros, una cifra accesible para una incorporación de jerarquía internacional tanto en el plano deportivo como mediático.