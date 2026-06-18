Olimpia abre su preparación para el segundo semestre

“Empezamos. ¡Pretemporada del campeón para el segundo semestre!”, señala el escrito de Olimpia en X con la imagen de su Villa, situada en Fernando de la Mora, departamento Central.

Lea más: Libertad inicia el ciclo de Haedo Valdez sumando a una figura de Guaraní

Técnicamente, en esta parte del año, los planteles cumplen una intertemporada, que consiste en una especie de reacondicionamiento físico, ya que la “pre” se efectúa antes del arranque del ciclo futbolístico.

Las tareas del plantel franjeado, comandado por el técnico Pablo “Vitamina” Sánchez, se cumplen a doble turno, a las 09:00 y a las 17:00.

De momento, la única incorporación es el centroatacante argentino Braian Ezequiel Romero (35). Luego de la finalización de la participación de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 se acoplará el lateral derecho John Payne (32), para aportar, además de su juego, el toque mediático internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La dirigencia, encabezada por Rodrigo Nogués Bazán, gestiona la contratación de un marcador de punta por izquierda.

La preparación del Decano se cerrará en el exterior con una serie de amistosos. Hasta aquí el club no divulgó la cartelera de duelos de fogueo.

El telón del campeonato Clausura 2026 se levantará el viernes 24 de julio. En la primera fecha, Olimpia jugará contra Libertad, en condición de local.

La serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana será en agosto. El rival del más ganador del fútbol paraguayo surgirá de la eliminatoria entre el brasileño Vasco da Gama y el colombiano Deportivo Independiente Medellín.