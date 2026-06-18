Olimpia oficializa su primera contratación

“Liderazgo, jerarquía y experiencia para nuestro ataque”, la descripción de la presentación de Olimpia de Braian Ezequiel Romero, de 35 años, primera incorporación foránea franjeada en este mercado invernal.

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“El delantero argentino se suma al Expreso Decano para defender nuestra gloriosa camiseta”, indica el escrito, con la imagen del futbolista, de largo recorrido detrás del balón.

La carrera del “9” contempla los clubes Acassuso (2011-14), Colón de Santa Fe (2015-16), Argentinos Juniors (2016-17), Independiente de Avellaneda (2018-21), Athletico Paranaense (2019), Defensa y Justicia (2020-21), River Plate (2021-22), Inter de Porto Alegre (2022-23), Tijuana de México (2023) y Vélez Sarsfield (2023-26).

La siguiente contratación extranjera sería Timothy John Payne, lateral derecho de 32 años que compite en el Mundial Norteamérica 2026 con Nueva Zelanda.

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Tim Payne pasó del anonimato a la fama mediante una campaña en las redes hecha por el influencer argentino Valentín Scarsini, más conocido como Elscarso.

Para completar la dotación, la dirigencia olimpista gestiona la incorporación de un lateral izquierdo.