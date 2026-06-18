Olimpia trae a Tim Payne “del otro lado del mundo”

“Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo, al club más glorioso del Paraguay”, publicó Olimpia, con la foto de Tim Payne, con el escrito “¡Bienvenido al Decano!”.

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La contratación del marcador de punta por derecha, de 32 años, constituye un golpe de marketing del club del capitalino barrio Mariscal López, como lo hizo a principios de 2020 con el togolés Emmanuel Adebayor.

Payne tiene una historia particular, ya que fue elegido por el influencer argentino Valentín Scarsini, quien eligió casi al azar al futbolista menos conocido de la Copa del Mundo 2026 para transformarlo en uno de los más famosos.

El futbolista llegó a tener una repercusión internacional más gracias al empuje de “El Scarso” que por su fuerza deportiva.

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Timothy John Payne, nacido en Auckland el 10 de enero de 1994, hizo su carrera en Auckland City (2009-2010), Waitakere United (2010-2011), Blackburn Rovers (2012-2014), Auckland City (2014), Portland Timbers 2 (2015-2016), Eastern Suburbs (2016-2019) y Wellington Phoenix (2019-2026).

Payne registra 53 partidos con la selección de Nueva Zelanda y tres goles. Su incorporación al club más ganador de nuestro medio se dará una vez finalizada la participación de su escuadra en el Mundial.

“Tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande del Paraguay, es un gran desafío”, expresó el atleta, en medio de la concentración por el desarrollo de la justa ecuménica.