Olimpia, a punto de traspasar a Adrián Alcaraz

El centroatacante Adrián Alcaraz Torales fichó por Olimpia en junio de 2025 (fue registrado el 25), proveniente de Libertad. Registra 46 partidos con la casaca franjeada, con 13 anotaciones.

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El buen rendimiento del atacante, natural de Acahay (departamento de Paraguarí), le valió en su momento a la convocatoria a la selección nacional.

El rizado atleta se fichó en Sol de América de su ciudad, luego militó en 30 de Abril, posteriormente en el 3 de Mayo de Simbrón (Quiindy) hasta que en 2018 llegó a Libertad. Además de jugar en el Guma, el centroatacante militó en Sportivo Limpeño, Fernando de la Mora y Guaraní.

Las ofertas que llegaron al Decano de nuestro fútbol por el delantero, especialista en el juego aéreo, son de Estados Unidos, México y Argentina.

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El presidente de la institución, Rodrigo Nogués Bazán, se encuentra en el gran país del Norte con motivo del desarrollo del Mundial 2026 y mantendrá reuniones con los emisarios, específicamente en Los Ángeles.

La salida de Alcaraz parece inminente, teniendo en cuenta la necesidad franjeada de oxigenar la economía.

Esta sería la tercera operación del laureado club del capitalino barrio Mariscal López en este mercado de pases invernal, luego del traspaso de Hugo Quintana al ecuatoriano Independiente del Valle, y la ida del joven portero Facundo Insfrán a Al-Wahda FC de Emiratos Árabes Unidos.