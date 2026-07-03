Olimpia contra Flamengo, en el cierre dorado de su preparación

La agenda de la fase preparatoria de Olimpia marca el desarrollo de tres partidos a nivel local, más el cierre internacional contra un adversario de peso.

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Este sábado 4, el más ganador de nuestro fútbol medirá fuerzas con el Sportivo San Lorenzo, en la Villa de Fernando de la Mora, a las 09:00.

El segundo “test match” está fijado para el miércoles 8, contra Recoleta FC, en el mismo sitio, en tanto que el tercero será el martes 14 frente al Sportivo Luqueño, nuevamente en el búnker franjeado, en el que el acceso es restringido, incluso para la prensa.

Para el viernes 17 de julio está marcado el amistoso entre Flamengo y Olimpia, a disputarse en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, a las 20:00. Un escenario ideal para el cierre de los aprestos del plantel dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez.

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El campeonato Clausura 2026 se abrirá el viernes 24 del corriente mes. En la primera fecha, el vigente campeón de nuestro fútbol animará el clásico blanco y negro con Libertad, probablemente en el Defensores del Chaco. La primera fecha aún no fue calendarizada.

El tramo final del año se presenta movido para Olimpia, que deberá afrontar igualmente la Copa Paraguay y la Copa Sudamericana.

El rival franjeado en La Gran Conquista surgirá de la serie entre Vasco da Gama y Deportivo Independiente Medellín, que se enfrentarán el 22 y el 29 de este mes. Los choques de octavos se cumplirán entre el 11 y el 20 de agosto.