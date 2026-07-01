Olimpia
01 de julio de 2026 a la - 18:06

Olimpia, en modo aniversario

La Casa 1927 albergará la fiesta del aniversario 124 de Olimpia, el próximo viernes 24.
La Casa 1927 albergará la fiesta del aniversario 124 de Olimpia, el próximo viernes 24.Club Olimpia

Olimpia cambió temporalmente su logo por el mes aniversario. El sábado 25, el más ganador del fútbol paraguayo cumplirá 124 años de vida institucional.

Por ABC Color

“124 años de gloria” indica el texto de presentación del logo provisorio de Olimpia, fundado el 25 de julio de 1902 por un grupo de jóvenes, a instancias del neerlandés William Paats.

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La dirigencia franjeada, presidida por Rodrigo Nogués Bazán, prepara una gran fiesta de aniversario, marcada para el viernes 24, de modo a poder recibir el “25” entre pirotecnia y espectáculo artístico característico.

El encuentro de la gran familia olimpista será en Casa 1927, ubicada en España 505, cerca de Para Uno.

“Identidad, gloria y grandeza” señala el texto de presentación de la venta de las entradas para los socios.

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Un amor que une generaciones, que se hereda y que trasciende absolutamente todo. Te invitamos a compartir una noche especial para todos los olimpistas, recordando nuestra historia y celebrando el orgullo de pertenecer”, indica la nota.

La historia del Decano del fútbol paraguayo es extensa y por demás rica, con 48 títulos locales de Liga y 8 internacionales, 3 Copas Libertadores, 2 Recopas Sudamericanas, 1 Copa Intercontinental, 1 Supercopa Sudamericana y 1 Copa Interamericana.