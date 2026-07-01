Olimpia, en modo aniversario

“124 años de gloria” indica el texto de presentación del logo provisorio de Olimpia, fundado el 25 de julio de 1902 por un grupo de jóvenes, a instancias del neerlandés William Paats.
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La dirigencia franjeada, presidida por Rodrigo Nogués Bazán, prepara una gran fiesta de aniversario, marcada para el viernes 24, de modo a poder recibir el “25” entre pirotecnia y espectáculo artístico característico.
El encuentro de la gran familia olimpista será en Casa 1927, ubicada en España 505, cerca de Para Uno.
“Identidad, gloria y grandeza” señala el texto de presentación de la venta de las entradas para los socios.
“Un amor que une generaciones, que se hereda y que trasciende absolutamente todo. Te invitamos a compartir una noche especial para todos los olimpistas, recordando nuestra historia y celebrando el orgullo de pertenecer”, indica la nota.
La historia del Decano del fútbol paraguayo es extensa y por demás rica, con 48 títulos locales de Liga y 8 internacionales, 3 Copas Libertadores, 2 Recopas Sudamericanas, 1 Copa Intercontinental, 1 Supercopa Sudamericana y 1 Copa Interamericana.