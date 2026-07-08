Asamblea en Olimpia: hoy tratan la adquisición de inmuebles para construir estadio

El llamado institucional de Olimpia para el encuentro de la masa societaria franjeada fue hecho de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales.

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Serán dos actos en uno, primero el extraordinario para la culminación de la sesión anterior, y luego la ordinaria, para la exposición de nuevos temas.

El orden del día contempla la lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria anterior.

Informe y ratificación de los contratos celebrados en el marco del proyecto de desarrollo del nuevo estadio Osvaldo Domínguez Dibb.

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Consideración y aprobación de la adquisición de los inmuebles aledaños o vinculados a la sede social “Manuel Ferreira” (Para Uno) cuya adquisición resulte conveniente para el desarrollo institucional, patrimonial o de infraestructura del club.

Además, la asamblea debe autorizar a la Comisión Directiva, para la negociación, suscripción y perfeccionamiento de todos los actos jurídicos necesarios para la ejecución de dichas operaciones.

Igualmente se requiere la ratificación de la autorización otorgada al presidente, Rodrigo Nogués, para la estructuración, negociación y eventual constitución de fideicomisos y demás instrumentos jurídicos y financieros que resulten necesarios en el marco del proceso de reorganización, administración y reestructuración financiera del club, así como para la suscripción de cartas de intención, acuerdos preliminares, contratos y demás documentos vinculados a dichas operaciones.

También es necesaria la autorización para la transferencia al patrimonio autónomo del fideicomiso constituido o a constituirse en el marco de las autorizaciones referidas en el punto cuarto del orden del día, de los inmuebles correspondientes a la sede social “Manuel Ferreira” (Para Uno), así como de aquellos inmuebles aledaños cuya adquisición se encuentra actualmente en trámite, de los ya autorizados previamente por asamblea y de los inmuebles cuya adquisición sea eventualmente aprobada en el punto “3” de la presente asamblea, facultándose a la Comisión Directiva para la suscripción y perfeccionamiento de todos los actos jurídicos necesarios a tales efectos.

También se contempla la consideración y aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales del Olimpia, a fin de reformar el sistema de categorización de socios de la institución.

La nota franjeada también refiere la designación de cuatro socios asambleístas para suscribir el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. En caso de no reunirse el quórum necesario en la fecha y hora señalada, quedará constituida una hora después con cualquier número de socios. La convocatoria inicial es para las 18:00.