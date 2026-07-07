El estado actual del futuro estadio mundialista de Olimpia: ¿Hubo algún avance?

El panorama en lo que fuera el histórico estadio Manuel Ferreira sigue siendo preocupante. Un reciente relevamiento audiovisual confirma que el sitio elegido para albergar el debut paraguayo en la cita ecuménica continúa dominado por la acumulación de malezas, lodo, agua estancada y montículos de arena, sin rastro alguno de mejoras desde el último reporte de este medio. El contraste es drástico y la falta visible de actividad enciende las alarmas sobre el verdadero avance del proyecto.

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Robert Harrison: “Los tiempos dan y se llega cómodamente a la culminación del estadio”

Ante este escenario de aparente inactividad, el titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, fue consultado sobre si el estado actual del predio responde al cronograma oficial o si maneja información sobre retrasos en la construcción del recinto deportivo, ubicado en el barrio Mariscal López:

“Lo del estadio, el estadio está en construcción, de acuerdo a lo que me dijo el presidente la Conmebol y el presidente Rodrigo “Coto” Nogués, eso está en plazo, por supuesto una vez que terminó este Mundial, la APF ahora va a entrar un poco más también en lo que significa eso, porque finalmente el firmante de todo es la Asociación Paraguaya de Fútbol con la Conmebol y FIFA, entonces ahí vamos a estar trabajando ya entre todos para poder avanzar de una manera sostenida, porque los tiempos dan y se llega cómodamente a la culminación del estadio del Club Olimpia”, manifestó el titular de la APF.

Un cronograma en el papel que no se refleja en la realidad

Los plazos iniciales parecen haber quedado en el olvido. Aunque la institución franjeada detalló a finales de 2023 una hoja de ruta donde la demolición y las excavaciones se dieron por concluidas, las fases subsiguientes están severamente desfasadas. Los trabajos de los muros de contención (previstos para el último cuatrimestre de 2025) y las tareas de fundaciones (fijadas para los primeros meses de 2026) brillan por su ausencia.

Tras una cumbre con la Conmebol en abril pasado, se rediseñó un nuevo plan de acción cuyos detalles se mantienen bajo confidencialidad. Hasta la fecha, las únicas novedades formales del club giran en torno al plano corporativo y de diseño, destacando el convenio con la firma Arena events+venues para coordinar el desarrollo de la sede mundialista y el anuncio de un comité de más de 25 especialistas, entre ingenieros y arquitectos, que debieron iniciar las obras físicas durante el cuatrimestre en curso.

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A este equipo se sumó la incorporación de Nicole Hellmers + Path Urban para el diseño ejecutivo y la supervisión arquitectónica, junto a la firma RDA Estructuras, responsable de la ingeniería de soporte y el diseño estructural de las obras.

La fecha límite impuesta por el máximo organismo

De acuerdo con las estrictas normativas impuestas por la FIFA, la nueva y moderna casa de la entidad más laureada del balompié guaraní debe estar completamente operativa y bajo uso oficial para junio de 2029, exactamente un año antes de que ruede el balón en el torneo centenario.

Se espera más detalles en la Asamblea de mañana

Mañana se llevará a cabo una doble jornada asamblearia en la sede de Olimpia. La Comisión Directiva citó a los asociados en Para Uno para celebrar, de forma consecutiva, la Asamblea Ordinaria 2025 y la Asamblea Extraordinaria 2026. Entre los temas del orden del día, genera gran expectativa el tratamiento del informe y la validación de los contratos firmados para la construcción y desarrollo del nuevo Estadio Osvaldo Domínguez Dibb.