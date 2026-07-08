Olimpia cede a Tiago Caballero a Banfield

Con pocas oportunidades del Olimpia, club que había adquirido su pase de Nacional, Tiago Isaías Caballero, de 21 años, prepara maletas para viajar a Argentina y militar en Banfield, que compite en la máxima categoría del fútbol del vecino país.

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Tiago es del barrio Primavera de Luque y en principio iba a jugar en el Sportivo Luqueño. Los planes se alteraron por una diferencia económica, ya que el atacante tendrá un ingreso económico mayor.

Caballero jugó en la escuela de fútbol del Sport Primavera, desde donde pasó a la Escuela América, para luego pasar a las inferiores de Nacional, que lo hizo debutar en Primera.

De esta forma, la nómina de bajas franjeadas tras la conquista del título del campeonato Apertura 2026 la componen: Alejandro Silva, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Aníbal Chalá, Hugo Quintana, Facundo Insfrán, Alan Ledesma, Junior Gamarra y Tiago Caballero.