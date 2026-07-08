Olimpia y Recoleta FC quedan a mano

En medio de la baja temperatura, Olimpia y Recoleta FC le dieron calor a la mañana del miércoles en la Zona Norte de Fernando de la Mora.
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Fue 1-1 en el partido de primer turno de 70 minutos de duración (dos etapas de 35). El gol franjeado fue señalado por el argentino Braian Romero, mientras que el del Canario fue obra de Aldo Walmor González.
El equipo presentado por Pablo “Vitamina” Sánchez estuvo conformado por: Sebastián Lentinelly; César Olmedo, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Richard Ortiz y Richard Sánchez; Franco Alfonso, Braian Romero y Eduardo Delmás.
El conjunto recoletano, dirigido por Jorge González Frutos, estuvo compuesto por: Nelson Ferreira; Blas Medina, Marcos Pereira, Juan Isidro Núñez y Luis Mendoza; Orlin Barreto, José Antonio Espínola, Julio Domínguez y Héctor López; Aldo Walmor González y Richart Ortiz.
En el choque de segundo turno, Olimpia se impuso por 1-0, mediante la anotación de Derlis González.