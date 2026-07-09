Las demandas que afronta Olimpia

Lucas Pratto, Darío Benedetto y Lisandro López recurrieron a la justicia por no percibir sus haberes en Olimpia en el 2025.

Lea más: Olimpia cede a Tiago Caballero a Banfield

El monto mayor a ser abonado corresponde al “Oso” Pratto, quien estuvo en el más ganador del fútbol paraguayo entre el 2024 y parte del ciclo siguiente. Por el actual atacante del Coquimbo Unido de Chile, de 38 años, el Decano deberá desembolsar 231.000 dólares.

Lisandro López disputó 19 partidos y marcó tres goles con la casaca franjeada. Al marcador central de 36 años, actualmente en Belgrano de Córdoba, Olimpia debe pagar US$ 174.000.

El caso Darío Benedetto, actualmente en el Barcelona de Ecuador, es especial, ya que el “Pipa”, de 36 años, tuvo un escaso aporte, con 13 juegos animados, sin anotación alguna. Ahora se le deberá “girar” 150.500 dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En contrapartida, el club del barrio Mariscal López reclama a Newell’s Old Boys 460.000 dólares por Fernando Cardozo y solicita 1.900.000 al Independiente de Avellaneda por Facundo Zabala. Todos los montos consignados incluyen penalidades.