Eduardo Delmás: “El objetivo es pelear esos tres campeonatos”

En medio del receso futbolístico por la disputa del Mundial de Norteamérica 2026, Olimpia no detiene su marcha y calibra las piezas para lo que promete ser un cierre de año de altísima intensidad. Durante el lanzamiento oficial de la sexta edición del Campus Olimpia, el joven volante ofensivo Eduardo Delmás dialogó con los medios y compartió sus sensaciones sobre el exigente reacondicionamiento físico y las metas del club.

Al ser consultado sobre el desarrollo de la pretemporada y cómo viene asimilando las cargas tras las primeras semanas de trabajos duros, el juvenil se mostró con confianza y ritmo de cara al debut oficial: “Bien, súper bien, empezamos hace tres semanas, la verdad que ahora ya un poquito más suelto, ya tuvimos dos amistosos, nos quedan dos más y esperando el comienzo del campeonato”.

El cuerpo técnico, liderado por Pablo “Vitamina” Sánchez viene aprovechando al máximo los partidos de preparación para probar variantes y aceitar el funcionamiento colectivo. Respecto a su balance de los amistosos previos, el futbolista detalló: “Bien, bien, muy bien, la verdad que estuve jugando en los dos de interior y bueno, adonde me toque voy a jugar y tratar de hacerlo de la mejor manera y creo que en ese puesto que más me siento cómodo”.

Triple competencia en el horizonte

El talentoso jugador dejó en claro que la grandeza de Olimpia exige protagonismo absoluto en cada frente, apuntando tanto al plano doméstico como a la competencia internacional. Al cerrar la charla trazando la hoja de ruta para el exigente calendario que se avecina, expresó: “El objetivo es repetir lo que hicimos en el primer semestre, porque no, soñar con la Copa Sudamericana, tenemos la Copa Paraguay también que vamos a competir, tenemos Torneo Clausura y bueno, a pelear esos tres campeonatos como lo hicimos este primer semestre”.