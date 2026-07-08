El nuevo estadio de Olimpia costará 80 millones de dólares y se inaugurará en 2029

Durante la última asamblea de la institución, el ingeniero Joaquín Fernández brindó un detallado informe técnico que expone la magnitud de una obra que no solo transformará el patrimonio franjeado, sino que posicionará a Paraguay en el mapa grande del fútbol global de cara al Mundial 2030.

La inversión total de la imponente megaestructura está fijada en aproximadamente 80 millones de dólares. Dentro de este presupuesto, el club ya contempla un desembolso de 16.185.000 dólares destinado exclusivamente a la adquisición de nueve propiedades adyacentes, un paso urbanístico clave y necesario para poder desplegar el diseño de la obra.

Las etapas de la construcción y el cronograma hacia 2029

Los plazos ya están minuciosamente calculados. La esperada Fase 2 del proyecto arrancará formalmente el próximo 25 de julio, coincidiendo con el aniversario del club. En esta etapa inicial en pista, que tendrá una duración de ocho meses hasta febrero de 2027, las tareas se concentrarán en terminar las contenciones en el perímetro, realizar el rebajamiento del nivel del terreno y ejecutar las fundaciones y el pilotaje.

Mientras se desarrolla ese lapso de ocho meses, la directiva procederá a licitar la superestructura del estadio, una etapa clave que demandará otros 20 meses de ejecución. Una vez concluida la denominada obra gris, el proyecto encarará su tramo final con el equipamiento completo del recinto y el acondicionamiento de alta tecnología para el campo de juego. Con este riguroso esquema, se proyecta la inauguración oficial para el segundo semestre de 2029, permitiendo que el “Decano” llegue con un margen de tiempo óptimo para albergar los compromisos de la cita mundialista de 2030.

#CardinalDeportivo | LA SITUACIÓN DEL ESTADIO DEL OLIMPIA



📍El Ing. Joaquín Fernandez informó en la asamblea del Olimpia la situación del estadio ODD.



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Un equipo internacional con sello del Maracaná

Para garantizar el éxito de la construcción, Olimpia diseñó un sistema de gobernanza donde la Asamblea de Socios se ubica en la cima, respaldada por una comisión de gestión y la comisión directiva. El gerenciamiento de la obra recae en la empresa brasileña Arena events+venues, firma especializada a nivel global que se instaló a tiempo completo en Asunción desde febrero pasado. Esta gerencia está liderada por Douglas Nunez, cuya trayectoria incluye la remodelación del mítico Estadio Maracaná para el Mundial de Brasil 2014.

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El blindaje técnico de la obra es masivo y cuenta con más de 75 profesionales entre ingenieros, arquitectos y técnicos locales y extranjeros que mantienen reuniones semanales de coordinación. El proyecto se divide en tres ejes estratégicos: planificación y costos, conformidad técnica bajo estándares FIFA y una red de ingeniería especializada en tecnología, flujos de multitudes y seguridad.

Para el desarrollo civil y el techo del recinto, el club cuenta con el respaldo de RDA Ingeniería y el prestigioso estudio de arquitectura de la argentina Nicole Helmers y Path Urban. Asimismo, la seguridad y el flujo de evacuación están a cargo de la firma británica M&S Solutions, mientras que la iluminación deportiva corre por cuenta de la brasileña Eros.

Pruebas de viento y el ecosistema institucional

Uno de los anuncios más llamativos de la presentación fue la alianza con la firma NOVA del Reino Unido, experta en túneles de viento y soporte de grandes estructuras. Gracias a este acuerdo, el próximo mes se presentará una maqueta física del estadio que será sometida a rigurosos ensayos de viento para verificar y optimizar los cálculos de resistencia estructural. Además, el césped y el terreno de juego contarán con el diseño de vanguardia del arquitecto brasileño M B Kuhn.

Conscientes de que un proyecto de 80 millones de dólares altera todo su entorno, la directiva del Olimpia ya coordina tareas dentro de un complejo ecosistema de actores estratégicos. A nivel deportivo, se mantienen conversaciones constantes con la Conmebol, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y la FIFA.

En paralelo, en el ámbito público y estatal, el club ya gestiona mesas de trabajo con el Gobierno Nacional, las Fuerzas Armadas y la Municipalidad de Asunción para los permisos de suelo. Los accesos viales se coordinan con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el suministro energético con la ANDE, la provisión de agua con la ESSAP, además de planes conjuntos con la Policía Nacional, Bomberos Voluntarios y el Ministerio del Ambiente (MADES) para asegurar un impacto ambiental y urbanístico totalmente controlado.