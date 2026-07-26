Vitamina Sánchez: “Tenemos que revertir esto lo más rápido posible”

Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez no ocultó su decepción tras la caída de Olimpia en el clásico blanco y negro. El entrenador recordó que durante la semana había insistido en la importancia de comenzar el torneo Clausura con una victoria, más aún jugando como local y ante su público.

Lea más: Libertad vence a Olimpia y se apodera del clásico blanco y negro

“Claramente nos duele y somos conscientes de que tenemos que aprovechar las prontas revanchas que te da el fútbol”, manifestó el técnico franjeado, quien calificó el encuentro como “muy parejo” y sostuvo que cualquiera de los dos equipos pudo quedarse con el triunfo.

Para Sánchez, el punto de quiebre llegó cuando Libertad abrió el marcador. “El gol llega cuando estábamos pasando un buen momento. Incluso, durante la pausa de hidratación les dije a los muchachos que no había que modificar demasiado porque estábamos haciendo las cosas bien”, explicó. Los cambios, agregó, estaban pensados únicamente para refrescar a los futbolistas que más desgaste habían realizado por las altas temperaturas.

El entrenador también analizó las dificultades que encontró su equipo una vez que quedó en desventaja.

“Después del gol ya nos costó. El rival tomó la decisión de replegarse y no pudimos encontrar situaciones claras como sí las habíamos generado antes. Tuvimos nuestras oportunidades, pero no fuimos eficaces”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre el funcionamiento colectivo, consideró que Olimpia mostró buenos pasajes de juego, aunque reconoció que las imprecisiones en los metros finales impidieron traducir el dominio en goles.

“Nos apuramos en el último o anteúltimo pase y eso terminó favoreciendo al rival. Defensivamente hicimos un partido correcto, salvo la jugada del gol, donde hubo un pequeño desajuste que tendremos que corregir”, afirmó.

Pensando en lo que viene, el DT adelantó que evaluará el estado físico del plantel antes del compromiso del miércoles y no descartó realizar modificaciones en la formación.

“Hoy se hizo un esfuerzo muy grande por el calor y por el desgaste que exige ir perdiendo. Mañana evaluaremos el cansancio de los jugadores para decidir el equipo”, indicó.

Finalmente, “Vitamina” confía en que el tropiezo pueda servir como punto de partida para reaccionar.

“Ojalá esta derrota nos ayude a ordenar algunas cosas. Ahora el objetivo es levantarnos cuanto antes y volver a estar arriba, porque queremos mirar la tabla y vernos en la cima”, concluyó.