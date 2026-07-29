Olimpia
29 de julio de 2026 a la - 23:16

‘Vitamina’ Sánchez: “Necesitamos ese Rubén Lezcano, al cual los defensores le tienen temor”

El extremo de Olimpia, Rubén Lezcano intenta escapar de las marcas de dos jugadores de Nacional en el duelo por la segunda ronda del torneo Clausura 2026.
El extremo de Olimpia, Rubén Lezcano intenta escapar de las marcas de dos jugadores de Nacional en el duelo por la segunda ronda del torneo Clausura 2026.

El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez detalló los motivos del ingreso de Rubén Lezcano tras superar su lesión, valoró su jerarquía en el uno contra uno y remarcó la urgencia de volver a abrir el marcador para espantar la desesperación.

Por ABC Color

Tras la derrota frente a Nacional que dejó al Franjeado golpeado en este arranque de campeonato, el director técnico Pablo “Vitamina” Sánchez respondió a la consulta sobre qué buscó con la inclusión de Rubén Lezcano en el equipo. El estratega explicó que el volante ofensivo dejó atrás una lesión que lo marginó del viaje a Brasil para el amistoso ante Flamengo y que, tras un proceso de recuperación, consideró que era el momento idóneo para devolverle protagonismo en cancha.

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Desequilibrio, duelos individuales y remates de media distancia

Sánchez valoró el repertorio ofensivo que Lezcano supo aportar desde su llegada al club, destacando sus cualidades para romper líneas: “Lo que buscamos con Rubén Lezcano: él estaba con una lesión que le impidió ir a Brasil (para el amistoso con Flamengo), se recuperó, entendimos que no estaba todavía listo para el primer partido. Y lo que buscamos con Rubén de alguna manera es lo que nos dio, todo lo bueno que nos dio sobre todo al principio de su llegada: desequilibrio, buenos duelos mano a mano, remate de media distancia”.

Además, el director técnico recordó los antecedentes goleadores del mediapunta en momentos calientes de la temporada pasada: “No nos olvidemos que él, cuando llega, le hace el gol a Sportivo Ameliano en Ciudad del Este; inmediatamente hace el gol del triunfo cuando jugamos con Sportivo Trinidense para poder clasificar a fase de grupos de la Copa Sudamericana; después tuvo un segundo gol en liga que fue contra Sportivo 2 de Mayo de local; el gol que le hace a Audax Italiano para abrir el marcador en Santiago de Chile”.

La función táctica y la necesidad de reencontrarse con el gol

En cuanto a su ubicación en el campo y la sociedad que pretendía conformar por el sector izquierdo, el DT detalló cómo buscó aprovechar su perfil cambiado: “Entonces, necesitamos ese Rubén Lezcano, al cual los defensores le tienen respeto, le tienen temor, que no les gusta que lo encaren. Y entendíamos que Rubén, desde ese lugar a pierna cambiada, nos permite un juego asociado por adentro y le libera la zona para los pasajes de Raúl. Buscamos eso; por momentos se dio, por momentos lo logró Rubén. En el primer tiempo se saca encima un par de jugadores y remata una jugada que le pega a un rival y la pelota se termina yendo al córner; se asoció por momentos con Raúl y con Juanfer Alfaro por la derecha armando esto que nosotros pretendemos con nuestro interior, extremo y lateral”.

Para cerrar, lamentó que el buen funcionamiento por momentos no alcance ante la falta de eficacia: “El tema es que hoy no nos está alcanzando. Con un par de asociaciones y terminar en centro o en remate hoy no nos está alcanzando; nos falta el gol. El gol a los equipos les da calma para que puedan tener protagonismo y ser protagonistas, y hoy nos está faltando eso. Lo están consiguiendo los rivales y nos hace jugar, de alguna manera, empezar a correr desde atrás, en desventaja, y eso te lleva a la desesperación, y la desesperación a equivocar los caminos. Por eso tenemos que volver a lograr aquello que nosotros hicimos muchísimo el torneo pasado, que fue empezar marcando y a partir de ahí imponernos”.