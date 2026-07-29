‘Vitamina’ Sánchez: “Necesitamos ese Rubén Lezcano, al cual los defensores le tienen temor”

Tras la derrota frente a Nacional que dejó al Franjeado golpeado en este arranque de campeonato, el director técnico Pablo “Vitamina” Sánchez respondió a la consulta sobre qué buscó con la inclusión de Rubén Lezcano en el equipo. El estratega explicó que el volante ofensivo dejó atrás una lesión que lo marginó del viaje a Brasil para el amistoso ante Flamengo y que, tras un proceso de recuperación, consideró que era el momento idóneo para devolverle protagonismo en cancha.

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Desequilibrio, duelos individuales y remates de media distancia

Sánchez valoró el repertorio ofensivo que Lezcano supo aportar desde su llegada al club, destacando sus cualidades para romper líneas: “Lo que buscamos con Rubén Lezcano: él estaba con una lesión que le impidió ir a Brasil (para el amistoso con Flamengo), se recuperó, entendimos que no estaba todavía listo para el primer partido. Y lo que buscamos con Rubén de alguna manera es lo que nos dio, todo lo bueno que nos dio sobre todo al principio de su llegada: desequilibrio, buenos duelos mano a mano, remate de media distancia”.

Además, el director técnico recordó los antecedentes goleadores del mediapunta en momentos calientes de la temporada pasada: “No nos olvidemos que él, cuando llega, le hace el gol a Sportivo Ameliano en Ciudad del Este; inmediatamente hace el gol del triunfo cuando jugamos con Sportivo Trinidense para poder clasificar a fase de grupos de la Copa Sudamericana; después tuvo un segundo gol en liga que fue contra Sportivo 2 de Mayo de local; el gol que le hace a Audax Italiano para abrir el marcador en Santiago de Chile”.

La función táctica y la necesidad de reencontrarse con el gol

En cuanto a su ubicación en el campo y la sociedad que pretendía conformar por el sector izquierdo, el DT detalló cómo buscó aprovechar su perfil cambiado: “Entonces, necesitamos ese Rubén Lezcano, al cual los defensores le tienen respeto, le tienen temor, que no les gusta que lo encaren. Y entendíamos que Rubén, desde ese lugar a pierna cambiada, nos permite un juego asociado por adentro y le libera la zona para los pasajes de Raúl. Buscamos eso; por momentos se dio, por momentos lo logró Rubén. En el primer tiempo se saca encima un par de jugadores y remata una jugada que le pega a un rival y la pelota se termina yendo al córner; se asoció por momentos con Raúl y con Juanfer Alfaro por la derecha armando esto que nosotros pretendemos con nuestro interior, extremo y lateral”.

Para cerrar, lamentó que el buen funcionamiento por momentos no alcance ante la falta de eficacia: “El tema es que hoy no nos está alcanzando. Con un par de asociaciones y terminar en centro o en remate hoy no nos está alcanzando; nos falta el gol. El gol a los equipos les da calma para que puedan tener protagonismo y ser protagonistas, y hoy nos está faltando eso. Lo están consiguiendo los rivales y nos hace jugar, de alguna manera, empezar a correr desde atrás, en desventaja, y eso te lleva a la desesperación, y la desesperación a equivocar los caminos. Por eso tenemos que volver a lograr aquello que nosotros hicimos muchísimo el torneo pasado, que fue empezar marcando y a partir de ahí imponernos”.