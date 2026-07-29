‘Vitamina’ Sánchez: “Nos preocupa todo: el no poder imponerse, el no poder hacer goles...”

Tras la dolorosa derrota frente a Nacional que estiró a dos las caídas consecutivas en el arranque del torneo, el entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, respondió de manera directa sobre las fallas estructurales y tácticas que hoy tienen al equipo sumido en un pozo futbolístico. Ante la consulta sobre en qué fase del juego se están equivocando y por qué no llegan los triunfos, el estratega no le esquivó al bulto y desglosó los problemas que golpean al plantel.

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El gol temprano, el golpe anímico y la pérdida de tranquilidad

Sánchez reconoció que el planteo inicial contemplaba esperar al rival en campo propio, una estrategia que se derrumbó por la precisión vertical del adversario y la fragilidad emocional del equipo al verse abajo en el marcador tan rápido. “Hoy básicamente en los primeros 15 minutos lo esperamos un poquito atrás al rival y le permitimos ese inicio de gestión con la pelota, que uno piensa que en la lejanía de nuestro arco no nos van a hacer daño. Pero bueno, tuvieron la capacidad de acertar tres pases verticales y terminan con la pelota dentro del área y metiendo el primer gol. Y el primer gol, porque en este tipo de situaciones empieza a jugar mucho también el estado de ánimo, ya el hecho de no haber podido ganar nuestro primer partido en casa hace que se pierda la tranquilidad; y cuando uno pierde la tranquilidad pueden pasar estas cosas”.

Falta de eficacia y el virus del nerviosismo en los metros finales

A pesar de que el gol en contra obligó al Franjeado a adelantar líneas y generar ocasiones de peligro, el DT remarcó que la ansiedad y el nerviosismo se apoderaron de la toma de decisiones en el área rival. “Solo tenemos que volver a la calma; volver a la calma no quiere decir estar distendidos, pero sí la tranquilidad de saber que podemos salir adelante. Entiendo que ese gol nos puso muy nerviosos, pero sí nos permitió ir a presionar más adelante buscando tratar de recuperar la pelota un poco más rápido. Eso nos permitió hacernos de la pelota y empezar a crear situaciones, pero bueno, fuimos claramente ineficaces a la hora de definir, un poco por mérito del rival y otro poco probablemente producto de este nerviosismo que se está adueñando de nosotros a la hora del último pase, del anteúltimo pase, del remate final”.

Preocupación total: cero goles a favor y máxima efectividad en contra

Al detallar los motivos de la sequía y la vulnerabilidad defensiva, “Vitamina” admitió que el problema es integral, abarcando tanto la contundencia ofensiva como la solidez atrás, donde el rival castigó con escasos remates. “Por eso digo, tenemos que volver a la calma sin ser un equipo lento, sin ser un equipo paciente, pero volver a la calma para poder actuar de la mejor manera y poder empezar a tomar las mejores decisiones desde todos lados, y obviamente tengo que empezar yo como cabeza de grupo. Nos preocupa todo, es un todo: es el no poder imponerse, el no poder hacer goles porque llevamos cero gol, el hecho de que sí nos están convirtiendo. No nos llegaron diez veces para hacernos dos goles, nos llegaron tres veces y nos hicieron dos, con lo cual el grado de preocupación pasa por todos esos lugares; y todos esos lugares tienen mucho que ver, como decía, con el estado de ánimo”.

Para cerrar, el entrenador apeló al orgullo del plantel para revertir la situación de manera urgente y achicar el margen de error en el corto plazo. “Entonces ahora tenemos que empezar a demostrar de qué estamos hechos para salir de esta situación incómoda en que nos metimos de arranque. Nosotros esperábamos otra cosa, salió torcido el comienzo y tenemos que ahora demostrar que somos hombres, que somos buenos futbolistas, que somos un buen equipo y reivindicarnos. Tenemos revancha permanentemente y tenemos días también progresivos como para ir trabajando, para que ellos vayan viendo dónde nos estamos equivocando y nosotros para empezar a corregir todo aquello que se hace mal y empezar a achicar el margen de error, tanto en defensa como en ataque, para empezar a hacer un equipo nuevamente competitivo y meternos, ojalá, en la pelea lo más rápido posible”.