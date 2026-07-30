Esteban Matus llegó al país: “Un paso muy importante en mi carrera, venir a un club tan importante como Olimpia”

La palabra del nuevo refuerzo: “Es un paso muy importante en mi carrera”

A su llegada al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Matus fue abordado por los medios de comunicación y no ocultó su entusiasmo por dar este gran salto en su trayectoria deportiva: “Un paso muy importante en mi carrera, venir a un club tan importante como es Olimpia. Muy contento, muy feliz”.

Lea más: Las derrotas sufridas por Olimpia bajo el comando de “Vitamina” Sánchez

Consultado sobre los factores que pesaron en su decisión y el rol clave del director técnico Pablo “Vitamina” Sánchez —quien ya lo había hecho debutar en el profesionalismo en el 2021 cuando dirigía al Audax Italiano—, el lateral detalló cómo se gestó la operación: “Pablo ya me conoce, me tuvo Audax Italiano, así que ya sabe cómo juego, por algo me pidió y nada, voy a intentar responderle de la mejor forma en la cancha”.

Además, reveló que el primer contacto formal surgió a raíz de los enfrentamientos por la fase de Grupos de la actual edición de Copa Sudamerica: “Sí, después del primer partido que jugamos por Sudamericana, “Vitamina” me habló, me dijo que tenía la intención de traerme, que iba a hacer lo posible, muy contento porque se haya concretado, así que feliz y contento”.

Disponibilidad inmediata y mentalidad ganadora

Pese al desgaste del viaje y el cambio de aire, el zurdo dejó en claro que se encuentra en óptimas condiciones físicas y a completa disposición del cuerpo técnico de cara al próximo compromiso del fin de semana ante Rubio Ñu: “Obvio, ya estoy disponible para volver a jugar, no vengo sin ningún problema, así que si todo sale bien, podemos estar en la cancha lo más pronto posible”.

Con la mira puesta en levantar títulos y trascender a nivel continental, Matus exteriorizó sus metas personales y grupales con la institución franjeada: “El objetico obviamente es ser campeón, como dije, un club tan importante que tiene que estar donde se merece, y nada, quiero ser campeón, quiero jugar, quiero ser uno de los mejores del país, y para eso tengo que trabajar y venir con la mente clara”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"ES UN PASO MUY IMPORTANTE EN MI CARRERA"



➡Esteban Matus llegó al país para sumarse al plantel franjeado y señaló que se encuentra muy feliz en llegar al Olimpia.



🗣"Ya estoy disponible para jugar. Mi expectativa es ser campeón, es un club importante y quiero ser campeón"… pic.twitter.com/on94nrPAXt — ABC Deportes (@ABCDeportes) July 30, 2026

Finalmente, destacó lo que significó enterarse del interés del Rey de Copas: “Bueno, claramente que es un club tan importante a nivel sudamericano, así que apenas me dijeron que estaba la opción, obviamente había que afinar detalles y todo, pero una oportunidad tremenda para mí como jugador”.

Perfil y características dentro del campo

Para la afición olimpista, que aguarda expectante su debut, el propio jugador se encargó de definir cuáles son sus principales virtudes futbolísticas en el sector izquierdo: “Bueno, yo creo que mis virtudes son que es un jugador rápido, potente, con llegada al arco rival, con remate, con centro, y nada, un jugador yo creo que muy ofensivo”.

El defensor chileno firmará un vínculo contractual por 4 temporadas, luego de que el club adquiera el 70% de su ficha a cambio de 730.000 dólares, mientras que el Audax Italiano conservará el 30% restante de una futura venta.