Las derrotas sufridas por Olimpia bajo el comando de “Vitamina” Sánchez

Pese al mal arranque del campeonato Clausura 2026, con derrotas contra Libertad y Nacional, los números del entrenador argentino Pablo Andrés Sánchez en Olimpia son más que positivos.

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A “Vitamina” lo respaldan la obtención del título del torneo Apertura y la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana como ganador de su grupo.

Por La Gran Conquista, el Decano lidiará con el brasileño Vasco da Gama (en las semanas del 11 y 20 de agosto). La serie se abrirá en Río de Janeiro.

El argentino Sánchez completó 30 partidos al frente del Rey de Copas, con un balance de 19 triunfos, 5 empates y 6 derrotas, con 45 goles anotados y 26 recibidos.

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La primera caída franjeada con “Vita” se produjo el 2 de abril pasado contra Trinidense, por la decimocuarta ronda del Apertura, por 2-1.

Luego se dieron dos resultados negativos seguidos. En la ronda 18 contra Libertad por 3-2, el 26 de abril, y ante Vasco da Gama el 1 de mayo por 3-0, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En la 20ª fecha, el monarca sorpresivamente sucumbió 1-0 contra el colista Sportivo San Lorenzo 1-0, el 10 de mayo.

Los marcadores adversos recientes se dieron en el certamen Clausura, el último domingo 26 ante Libertad 1-0 y este miércoles 29 contra Nacional por 2-1.

El próximo domingo, el más ganador del fútbol paraguayo buscará su reivindicación con su afición, en el duelo contra Rubio Ñu, a desarrollarse en el Defensores del Chaco, a las 16:00.