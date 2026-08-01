Olimpia registra cuatro fichajes y cinco retornos

A pesar de contar con un plantel aparentemente potenciado, el arranque de Olimpia en el segundo semestre no fue el mejor, con derrotas contra Libertad y Nacional en las primeras rondas del campeonato Clausura.

Lea más: La serie entre Olimpia y Vasco da Gama

Este domingo, el Decano de nuestro balompié enfrentará a Rubio Ñu, a las 16:00, en el estadio Defensores del Chaco, en busca de su reivindicación.

El campeón contrató al atacante argentino Braian Ezequiel Romero (35 años), al mundialista marcador de punta neozelandés Timothy John Payne (32), quien debutaría ante el Laureado de Trinidad, el lateral izquierdo chileno Esteban Patricio Matus (24) y al joven volante ofensivo César Eduardo Miño (19), un verdadero fichaje en expectativa, ya que llega a la Villa fernandina con pase en mano, luego del cierre de su vínculo con Guaraní.

Entre los atletas que regresar, Víctor Sebastián Quintana (23) y Pedro Manuel Zarza (19) son los que juegan, mientras los otros esperan, sin descartarse que vuelvan a salir. Los mismos son: Paulo Ángel Riveros (23), Julio Alexis Vargas (19) y Javier Domínguez (26), aunque este último cuenta con el aval del entrenador, Pablo “Vitamina” Sánchez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como el libro de pases estará abierto para el próximo viernes 28, no se descarta que Olimpia pueda tener más incorporaciones.

La serie por los octavos de final de la Copa Sudamericana, contra el Vasco da Gama, se disputará el jueves 13 y el 20 del presente mes, a las 19:00. El primer enfrentamiento será en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.