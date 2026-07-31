Olimpia tiene definido el fixture de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La Conmebol oficializó hoy los días, horarios y sedes de los partidos de llave del Decano frente a Vasco da Gama, rival al que había enfrentado en la fase de grupos de la competencia. La serie comienza en Río de Janeiro y culmina en Asunción.

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El Franjeado de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez vuelve a enfrentar al Almirante tras los choques en el Grupo G: el 30 de abril, los brasileños golearon 3-0 en el São Januario, mientras que el 20 de mayo, los paraguayos ganaron 3-1 en el Defensores del Chaco. El Rey de Copas clasificó primero con 13 puntos, mientras que los cariocas, avanzaron segundo con 10.

Vasco da Gama eliminó al DIM en playoffs de la Copa Sudamericana

Por las posiciones en el cuadro principal, Olimpia accedió directamente a los octavos de final, mientras que Vasco da Gama, a los playoffs. El Almirante del portugués Pedro Emanuel enfrentó a Independiente Medellín en el repechaje: en la ida, igualó 2-2 en el Atanasio Girardot (sin público) y en la vuelta, ganó 1-0 con tanto de Thiago Mendes.

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El Decano y el Almirante disputarán el mata-mata el jueves 13 de agosto en el São Januario de Río de Janeiro y el jueves 20 en el Defensores del Chaco de Asunción. Ambos cotejos están fijados a las 19:00, hora de Paraguay. El ganador clasificará a cuartos de final y medirá al vencedor de River Plate de Argentina y Santa Fe de Colombia.

Olimpia vs. Vasco da Gama: El fixture de los octavos de final

Ida: jueves 13 de agosto, 19:00, Río de Janeiro

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Vuelta: jueves 20 de agosto, 19:00, Asunción