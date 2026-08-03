Doblete de Derlis González en la Reserva de Olimpia

La sede de la Caballería albergó este lunes el partido de la Reserva entre Olimpia y Rubio Ñu, en el que la principal atracción fue el delantero Derlis Alberto González, de 32 años.

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El domingo, luego de la contundente victoria del Decano sobre el Laureado por 5-0, en el Defensores del Chaco, por el campeonato Clausura, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez explicó que el “10” no fue citado para dicho encuentro porque solicitó jugar en la antigua categoría preliminarista para ganar minutos, pues viene de una prolongada inactividad por una lesión en la rodilla.

Demostrando destellos de su calidad, González registró dos tantos para el equipo franjeado que terminó ganando al Laureado por 3-1.

El jugador contó con el acompañamiento de sus compañeros del plantel profesional. Estuvo en campo durante 80 minutos.

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Apenas terminado el encuentro, el capitán Richard Ortiz, el mundialista Gastón Olveira y otros saludaron a Derlis, quien espera alcanzar su mejor nivel para ayudar al equipo que en este segundo afrontará triple competencia, el torneo Clausura, la Copa Paraguay y la Copa Sudamericana.

La serie por los octavos de final de La Gran Conquista contra el Vasco da Gama se desarrollará el jueves 13 y el 20 del presente mes, a las 19:00. El primer choque será en Río de Janeiro.