Olimpia tendría un debutante en Pedro Juan Caballero

Luego de la contundente victoria del domingo por 5-0 sobre Rubio Ñu, la primera del campeonato Clausura 2026, y el acompañamiento de los principales referentes del plantel a Derlis González en su juego del lunes en la categoría Reserva (3-1), los componentes de la dotación inicial retomaron las actividades este martes en la Villa de Fernando de la Mora.

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Las tareas en la Zona Norte se iniciaron a las 09:30 con vistas al duelo del sábado contra el 2 de Mayo, a desarrollarse en el estadio Río Parapití de la capital del Amambay, a las 18:30.

La principal novedad en la formación del técnico argentino Pablo “Vitamina” Sánchez sería el debut del lateral izquierdo chileno Esteban Patricio Matus, de 24 años, quien llegó al más ganador de nuestro fútbol proveniente del Audax Italiano, club en el que inició su carrera. También tuvo un breve paso por Unión La Calera, en 2024.

Matus registra 136 juegos y ocho anotaciones en el profesionalismo, entre Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Sudamericana.

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Además del estreno del marcador de punta por izquierda, el conductor del Expreso Decano tendría otras variantes para ir nivelando las cargas físicas, debido a los encuentros seguidos.

El objetivo franjeado a corto plazo es avanzar a los cuartos de final de la Sudamericana. La serie de octavos contra Vasco da Gama será el jueves 13 y el 20 del presente mes, a las 19:00. El primer enfrentamiento será en Río de Janeiro, un destino turístico siempre atractivo para los fanáticos del club del barrio Mariscal López.

El ganador de esta eliminatoria enfrentará al vencedor del choque entre River Plate y Santa Fe de Bogotá.