Olimpia vs. Vasco da Gama: Los precios de las entradas del partido de vuelta

Olimpia reveló hoy los precios de las entradas del partido frente a Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Decano volverá a enfrentar al Almirante en el certamen continental después de los encuentros en la fase de grupos. La serie comienza en el São Januario el jueves 13 de agosto y culmina en el Defensores del Chaco el jueves 20 del mismo mes.

El Franjeado habilitó la venta de localidades exclusivamente para los socios al día. Los hinchas pueden ingresar a www.tuti.com.py como también en la APP Oficial del club para adquirir sus respectivos tickets. “Todos los menores de edad abonan la totalidad de sus entradas”, comunicó la institución en las redes sociales.

Olimpia vs. Vasco: Los precios de las entradas

Gradería Norte: 20.000 gs.

Gradería Sur: 25.000 gs.

Platea: 35.000 gs.

Preferencia A: 85.000 gs.

Preferencia B: 85.000 gs.

Preferencia C: 100.000 gs.

Preferencia D: 85.000 gs.

Vip Albirroja Lateral: 100.000 gs.

Vip Albirroja Central: 175.000 gs.

¿Cuándo pueden comprar las entradas los no socios de Olimpia?

Los socios de Olimpia tienen un cincuenta por ciento de descuento en el costo real de las entradas y cuentan con la exclusividad de compra hasta el miércoles 5. Desde el jueves 6, los no socios o hinchas comunes del Franjeado estarán habilitados para comprar el resto de las boletas, que cotizarán a un precio mayor.