Esteban Matus: “Estábamos eufóricos, queríamos marcar y nos ganaron la ansia de querer hacer el gol”

La noche prometía ser inolvidable para Esteban Matus. El lateral chileno tuvo un estreno internacional soñado con la camiseta de Olimpia, abriendo el marcador con un verdadero golazo que ilusionaba a todo el estadio. Sin embargo, el desarrollo del encuentro dio un giro drástico: el rival supo aprovechar los espacios, firmó una goleada y se quedó con el boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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Tras el pitazo final, el defensor analizó con autocrítica el rendimiento del equipo y explicó cómo la desesperación por liquidar la llave terminó jugando en contra: “Sí, yo creo que ellos vinieron a esperar a un contragolpe, de esa forma hacer su juego y les resultó porque nosotros por la ansia de querer marcar, de querer sacar diferencia, íbamos a atacar y quedamos mal parados y eso nos pasó la cuenta”.

El análisis del chileno profundizó en la falta de contundencia, un mal que penó al Decano sobre todo en la primera mitad, donde lograron arrinconar al visitante: “Claramente nos faltó concretar, nos faltó hacer goles, tuvimos ocasiones, tuvimos varias ocasiones, sobre todo el primer tiempo yo creo que los sometimos, y nos faltó concretar que vamos a tener que seguir trabajando, dar vuelta a la página y ganar el clásico”.

⚽️🤯 ¡QUÉ GOLAZO! Esteban Matus🇨🇱 marcó el primer gol de la serie y Olimpia sueña con los cuartos de final. Fue un misil directo al ángulo🚀👏.



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Reconociendo el peso del factor anímico y el empuje de la hinchada, Matus insistió en que la euforia desbordó las líneas tácticas del conjunto franjeado: “Claramente todos estábamos eufóricos, queríamos marcar, queríamos ganar con nuestra gente sobre todo y nos ganaron la ansia de querer hacer el gol, lamentablemente no pudimos y eso nos pasó a la cuenta”.

La obligación de reponerse en el clásico y apuntar al título

A pesar del duro golpe continental, el plantel franjeado no tiene tiempo para lamentos. Con el foco inmediato en el orgullo institucional y el próximo compromiso frente al Cerro Porteño marcado para el domingo, el lateral transmitió un mensaje de resiliencia y exigencia máxima: “Nosotros tenemos que dar vuelta rápido a la página, saber sobreponer la situación y vamos a ir a buscarlo y a ganarlo obviamente con nuestra gente. Olimpia siempre es un equipo que tienes que salir campeón sí o sí en el año mínimo una vez, entonces nada, queremos cerrar el año con otro campeonato y con eso darle la alegría a la gente”.