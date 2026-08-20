Eliminación de Olimpia en negra semana para el fútbol paraguayo

El partido tuvo un arranque frenético, digno de una definición internacional, en este caso en la Copa Sudamericana. Olimpia tuvo un llamado de atención con los errores forzados del Vasco da Gama, por lo que debió responder de la misma forma, apretando. El Gigante de la Colina se impuso en Asunción por 4-1.

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Dentro del ida y vuelta, el colombiano Gómez tuvo un mano a mano frente a Olveira, que abortó el “incendio” con un achique.

El Decano contrarrestó mediante un tiro esquinado desviado por Leo Jardim a un rincón. El gol rondaba en las área y lo convirtió el Decano luego de un rechazo, el giro del chileno Esteban Matus para liberar es espacio y así despedir un zurdazo sensacional, al ángulo, para la explosión de júbilo de la afición del más ganador de nuestro fútbol. Hasta ahí era el juego casi perfecto, soñado por los fanáticos, pero...

El equipo de “Vitamina” Sánchez debía mantener el mismo nivel de concentración. Apenas aflojó un poquito, el conjunto carioca llegó al empate mediante Thiago Mendes, tras una combinación con Correa, dejando sin reacción a la zaga local con el movimiento rápido, preciso y sobre todo, contundente.

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El humor de los fanáticos cambió al instante y hasta empeoró poco después, con el centro del “Puma” Rodríguez y el cierre de David Correa. Remontada vascaína en tan poco tiempo. Con tanta facilidad llegaron los tantos brasileños.

Olimpia tenía la misión de igualar antes del descanso para volver a la calma, pero no la logró. Un remate mordido de Romeo fue bloqueado por Jardim y un remate del habilitado Romero en el área resultó defectuoso.

En el inicio de la complementaria, Vasco estuvo más cerca del 3-1 que Olimpia del 2-2. Lo sostuvo Olveira, el único despierto en la última línea del Decano, lenta y descoordinada.

Los franjeados no solo debían lidiar contra el rival, sino por su propio nerviosismo. Los minutos pasaban y en cada acción fallida caían las silbatinas.

La “puñalada” llegó luego de la pausa de hidratación. Tremenda anotación con zurda de Adson, aún a falta de algo más de 20 minutos, incluyendo la adición.

Hugo Sandoval llegó al descuento, pero su conquista no subió al marcador por una falta previa del “Tanque” contra el arquero. Conversión anulada mediante el VAR.

En medio de la desesperación por acortar distancia, los cariocas volvieron a golpear. Un testazo de Claudio Spinelli volvió a modificar el placar y llevarlo al 4-1, lapidario para el local, totalmente desdibujado.

El vigente campeón paraguayo jugó a la retranca en Brasil y empató. En Asunción intentó demostrar su faceta ofensiva para superar la serie y le pintaron la cara.

Negra semana para nuestro balompié. Los tres representantes aún en carrera en los certámenes de la Conmebol quedaron al margen en días corridos, Recoleta a manos de Boca Juniors, Cerro Porteño contra Palmeiras y la eliminación más dolorosa quizás sea la de Olimpia, acostumbrado a superar obstáculos aún más complicado y que no fue capaz de conservar la ventaja contra el Vasco, un rival “terrenal”, ganable, en zona de descenso en su Liga, que sin embargo lo derrotó por goleada, con orden y eficacia. “Demasiado triste para ser verdad”, como la canción de Los Rehenes.

Detalles del partido

Estadio: Defensores del Chaco. Árbitro: Esteban Ostojich. Asistentes: Carlos Barreiro y Héctor Bergalo. Cuarto árbitro: Javier Feres. VAR: Antonio García. AVAR: Santiago Fernández (todos uruguayos).

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry (80’ Gustavo Vargas), Mateo Gamarra y Esteban Matus; Fernando Cardozo (55’ Hugo Sandoval), Juan Fernando Alfaro (80’ Alex Franco), Richard Sánchez y Eduardo Delmás (80’ Rubén Lezcano); Bernardo Romeo Benítez y Braian Romero (62’ Sebastián Ferreira). D.T.: Pablo Sánchez.

Vasco da Gama: Leo Jardim; José Luis Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renán (87’ Paulo Henrique) y Cuiabano; Ramón Rique (63’ Tchê Tchê), Cauan Barros y Thiago Mendes; Adson (87’ Lucas Freitas), David Correa (79’ Claudio Spinelli) y Andrés Gómez (79’ Nuno Moreira). D.T.: Pedro Emanuel.

Goles: 15’ Esteban Matus (O); 28’ Thiago Mendes, 35’ David Correa, 70’ Adson y 83’ Claudio Spinelli (VG). Amonestados: 21’ Ramón Rique, 54’ Andrés Gómez, 78’ Thiago Mendes y 83’ Carlos Cuesta (VG); 64’ Hugo Sandoval y 65’ Bryan Bentaberry (O). Tiros de esquina: Olimpia 7 (todos en el PT)-Vasco da Gama 3 (2).