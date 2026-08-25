¿Vuelve al fútbol paraguayo? Renato Bittar aclaró la situación de Fabián Balbuena ante el interés de Olimpia

Ante las consultas sobre un posible acercamiento, el empresario despejó dudas y marcó la cancha sobre la realidad contractual del jugador en el Gremio de Porto Alegre. Sobre cómo surgió el interés del Decano y el estado actual de las gestiones, Bittar fue tajante: “La verdad es que tiene un año más de contrato ahí con Gremio. Es un contrato bastante importante. Honestamente a mi Gremio en ningún momento me solicitó que le busque un club a Fabián o nada por el estilo”.

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El agente del futbolista aseguro que tiene contrato con el club de Porto Alegre: “Lo que sigue cuando los jugadores nuestros, paraguayos que están jugando en extranjeros, van agarrando cierta edad y, en este caso, Fabi, por cuestiones, no está teniendo la continuidad que siempre tuvo, se empieza a generar interés de los equipos locales para repartirlo. Es una cuestión normal y de mercado; más que eso no hay, ni más ni menos que eso. Hoy él tiene contrato con Gremio, Gremio no tiene intención hoy de sacárselo y es todo lo que hay”.

El factor económico y la traba salarial

Ante la repregunta sobre si existe una postura inflexible de parte del club brasileño o si se contempla una salida a préstamo, el agente aclaró los matices de su presente futbolístico y el principal obstáculo para un desembarque en el fútbol paraguayo: “Que no es tenido en cuenta, no es así. Él fue suplente estuvo en el banco el último partido, lo que no es titular recurrentemente; esa es la realidad hoy de la situación. Y después está el tema de su contrato: es un contrato muy elevado para un equipo nacional, siendo honesto. Ahí estaría la traba en caso de que vayamos más lejos haciendo un poco de futurología. Finalmente, es una cuestión numérica”.

Sondeos de mercado y la postura del jugador

Para cerrar, Bittar reconoció que es lógico que un nombre de la jerarquía de Balbuena despierte el apetito de los clubes grandes —especialmente por el cupo de extranjeros y su jerarquía de selección—, aunque aclaró que no hay una presión por parte del defensor para forzar su salida de Porto Alegre: “Al tener un contrato con Gremio, al tener un contrato tan importante, no es que él esté libre; si él está libre, es más fácil. Al no ser esa la situación, está en cancha de Gremio y tampoco Fabi está que te quiera salir o que está muy insistente con eso. La situación da para que uno esté escuchando ofertas, está escuchando cosas; pero no hay una voluntad de Gremio de que salga Fabi”.