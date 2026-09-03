Olimpia: ¿A cuántos puntos quedó de 2 de Mayo en la tabla?

Olimpia igualó 1-1 con Guaraní por la fecha 8 y desperdició la oportunidad de descontar puntos al líder del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano disputó el clásico más añejo en el día después del 2-2 del 2 de Mayo con Sportivo Luqueño en el Río Parapití e inmediatamente posterior a la derrota 3-0 de Libertad frente a Nacional en el Arsenio Erico.

La paridad frente al Aborigen, que inició el tercer ciclo de Francisco Arce, mantiene al campeón del fútbol paraguayo a 5 unidades del Gallo norteño, que lidera con 18 puntos. Por su lado, sí redujo la diferencia con el Gumarelo, segundo con 16, pero quedó a 2 unidades de la Academia, tercero con 15, y a 1 uno de Sportivo Trinidense, que superó 3-0 a Sportivo Ameliano y es cuarto con 14.

Fútbol paraguayo: La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026

¿Qué partido resta para culminar la fecha 8 del torneo Clausura 2026?

El octavo capítulo del torneo Clausura 2026 finaliza hoy con un partido: Recoleta FC vs. Cerro Porteño. El Canario de Jorge González y el Ciclón de Gustavo Costas juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Ambos equipos suman 7 puntos cada uno y están a 11 unidades del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en la tabla de posiciones.