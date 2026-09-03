Olimpia
03 de septiembre de 2026 a la - 13:25

Olimpia: ¿A cuántos puntos quedó de 2 de Mayo en la tabla?

Richard Sánchez y otros jugadores de fútbol en camisetas blanco y negro, lucen desanimados en el campo tras una jugada.
Los jugadores de Olimpia lamentan el gol de Guaraní en el partido por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero

Olimpia empató 1-1 con Guaraní y no descontó puntos al líder del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color

Olimpia igualó 1-1 con Guaraní por la fecha 8 y desperdició la oportunidad de descontar puntos al líder del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano disputó el clásico más añejo en el día después del 2-2 del 2 de Mayo con Sportivo Luqueño en el Río Parapití e inmediatamente posterior a la derrota 3-0 de Libertad frente a Nacional en el Arsenio Erico.

La paridad frente al Aborigen, que inició el tercer ciclo de Francisco Arce, mantiene al campeón del fútbol paraguayo a 5 unidades del Gallo norteño, que lidera con 18 puntos. Por su lado, sí redujo la diferencia con el Gumarelo, segundo con 16, pero quedó a 2 unidades de la Academia, tercero con 15, y a 1 uno de Sportivo Trinidense, que superó 3-0 a Sportivo Ameliano y es cuarto con 14.

Fútbol paraguayo: La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.
La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.

¿Qué partido resta para culminar la fecha 8 del torneo Clausura 2026?

El octavo capítulo del torneo Clausura 2026 finaliza hoy con un partido: Recoleta FC vs. Cerro Porteño. El Canario de Jorge González y el Ciclón de Gustavo Costas juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Ambos equipos suman 7 puntos cada uno y están a 11 unidades del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en la tabla de posiciones.