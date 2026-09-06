Olimpia
06 de septiembre de 2026 a la - 20:07

Eduardo Delmás confirmó cuándo viajará para sumarse a la Albirroja Sub 20

El talentoso mediapunta del Olimpia, Eduardo Andrés Delmás Schaerer (19 años) durante el encuentro ante Sportivo Trinidense. (Foto: @elClubOlimpia)
El talentoso mediapunta del Olimpia, Eduardo Andrés Delmás Schaerer (19 años) durante el encuentro ante Sportivo Trinidense. (Foto: @elClubOlimpia)

Tras tener otra destacada actuación, esta vez ante Sportivo Trinidense, el joven mediapunta de Olimpia, Eduardo Delmás se refirió a las fechas que se perderá en Olimpia, por su convocatoria a la selección paraguaya Sub-20 para disputar los Juegos Odesur en Santa Fe, Argentina, que se disputará del 12 al 26 de septiembre.

Por ABC Color

El mediapunta franjeado dio detalles acerca de los plazos de su viaje y confirmó si podrá estar a disposición para el próximo compromiso del campeonato: “Creo que se viaja el lunes 14, todavía no sé bien cuándo me voy a poner a disposición de la selección y bueno, eso lo van a ir resolviendo ellos y me van a avisar hoy seguramente”.

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Al ser consultado puntualmente sobre si llegará a disputar el duelo del fin de semana (domingo) ante Sportivo Luqueño, ratificó: “Creo que sí, estaban viendo para que se pueda jugar el domingo y luego viajar el lunes”.

La postura de “Vitamina” Sánchez sobre el uso del juvenil y su futura ausencia

Por su parte, el entrenador del Decano, Pablo “Vitamina” Sánchez analizó el panorama del mediocampista, confirmó que lo tendrá en cuenta para el próximo partido y lamentó el peso que tendrá su baja en el funcionamiento colectivo: “Sí, lo podemos utilizar el próximo partido. Se va a ir toda la semana, retornará previo al partido, va a jugar. Vamos a ver cómo está, cómo evoluciona... También un poco cansado, pero confiamos en que va a estar bien. Aparte ustedes ven lo importante que está siendo en el funcionamiento de nuestro equipo. Y sí, después del partido de Luqueño ya lo perdemos”.