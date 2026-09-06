Eduardo Delmás confirmó cuándo viajará para sumarse a la Albirroja Sub 20

El mediapunta franjeado dio detalles acerca de los plazos de su viaje y confirmó si podrá estar a disposición para el próximo compromiso del campeonato: “Creo que se viaja el lunes 14, todavía no sé bien cuándo me voy a poner a disposición de la selección y bueno, eso lo van a ir resolviendo ellos y me van a avisar hoy seguramente”.

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Al ser consultado puntualmente sobre si llegará a disputar el duelo del fin de semana (domingo) ante Sportivo Luqueño, ratificó: “Creo que sí, estaban viendo para que se pueda jugar el domingo y luego viajar el lunes”.

La postura de “Vitamina” Sánchez sobre el uso del juvenil y su futura ausencia

Por su parte, el entrenador del Decano, Pablo “Vitamina” Sánchez analizó el panorama del mediocampista, confirmó que lo tendrá en cuenta para el próximo partido y lamentó el peso que tendrá su baja en el funcionamiento colectivo: “Sí, lo podemos utilizar el próximo partido. Se va a ir toda la semana, retornará previo al partido, va a jugar. Vamos a ver cómo está, cómo evoluciona... También un poco cansado, pero confiamos en que va a estar bien. Aparte ustedes ven lo importante que está siendo en el funcionamiento de nuestro equipo. Y sí, después del partido de Luqueño ya lo perdemos”.