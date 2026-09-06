Olimpia despierta a su afición con una victoria

Despierto Olimpia, algo dormido Trinidense, al que claramente no le funcionó la estrategia del doble 9, porque los delanteros tuvieron que salir del área para estar en contacto con el balón. Además, “Chiquito” Giménez la última vez que fue titular fue el 29 de junio del año pasado y su aporte fue prácticamente nulo.

El Decano se impuso por 2-1, en el Defensores del Chaco. La mínima diferencia del marcador refleja lo sucedido en el campo. No le sobró mucho al más ganador de nuestro fútbol para superar a un rival al que no le resultó su experimento inicial.

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La llave del desequilibrio franjeado fue Romeo Benítez, quien tuvo la primera ocasión clara de gol, aunque llegó exigido a la línea de definición contra Matías Dufour, quien logró despejar el balón.

El festejo del gol se produjo con delay (demora), luego del visto bueno del VAR. Un potente disparo esquinado de Eduardo Delmás fue bloqueado a medias por el golero uruguayo Dufour, quien dio rebote al centro (craso error) y lo aprovechó Rodney Redes para la anotación.

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El primer asistente Milciades Saldívar levantó al banderín al toque, marcando una posición adelantada del extremo que retornó a la Villa tras militar en la Liga de Quito. La tecnología determinó que el lateral Axel Cañete habilitaba la acción, por lo que se concretó el 1-0.

A partir de ahí, el Decano tuvo el control de juego. Daba la sensación que si apretaba más, podía haber aumentado la ventaja ya que la Cruz amarilla pesaba poco arriba y tampoco ofrecía garantías atrás.

“Triqui” necesitaba cambiar su figura táctica para intentar revertir el curso de la historia. Estiró con la misma fórmula hasta el descanso y retornó con los mismos jugadores.

El conductor auriazul se tomó su tiempo para cambiar. Con la salida de Giménez, que se pasó más protestando que jugando, con el ingreso de Tomás Rayer, los avances fueron constantes, por lo que el equipo de “Vitamina” Sánchez debió tomar sus recaudos para seguir en ventaja.

La variante de José Gabriel Arrúa tuvo un efecto casi inmediato, porque el volante ofensivo registró el empate, tras recepcionar un envío aéreo de Axel Cañete, controlar y definir, ante la pasividad de la marca.

Era el momento anímico ideal para “Triqui” para buscar el vuelco, pero se complicó con la expulsión de Nicolás Maná por juego brusco grave sobre “Coyote” Rodríguez. La tarjeta roja salió tras la revisión en el monitor.

“Vitamina” Sánchez refrescó y potenció su ofensiva. Una de las piezas de recambio, Hugo Sandoval, aprovechó una equivocación de Dufour para establecer el 2-1. En envío aéreo de Raúl Cáceres fue bloqueado de manera parcial de cabeza por “Pichón” Villalba ante la presión de Gabriel Ávalos y en su intento de rechazo, el guardameta oficial pifió y el balón quedó a disposición del centroatacante esteño.

Más con pujanza que con fútbol, Trinidense hizo un esfuerzo por volver a nivel, pero era muy difícil que a Olimpia se le escapara la tortuga, más aún jugando 11 con 10.

Detalles del partido

Estadio: Defensores del Chaco. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Milciades Saldívar y Héctor Medina. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Christian Sosa.

Trinidense: Matías Dufour; Axel Cañete, Agustín da Silveira, David Villalba (85’ Néstor Camacho) y Sergio Mendoza (77’ Armando Ruiz Díaz); Nicolás Maná, Nelson Gauto, Gustavo Viera (85’ Diego Lucas González) y Tobías Morínigo; Clementino González (77’ Faustino Barone) y Óscar Giménez (55’ Tomás Rayer). D.T.: José Gabriel Arrúa.

Olimpia: Gastón Olveira; Tim Payne (72’ Raúl Cáceres), Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Rodney Redes (60’ Franco Alfonso), Fernando Cardozo (72’ Hugo Saldoval), Richard Ortiz y Romeo Benítez (83’ Rubén Lezcano); Eduardo Delmás y Gabriel Ávalos (83’ Alex Franco). D.T.: Pablo Sánchez.

Goles: 17’ Rodney Redes y 79’ Hugo Saldoval (O); 63’ Tomás Rayer (T). Amonestados: 26’ Gustavo Viera, 43’ Sergio Mendoza y 82’ Faustino Barone (T); 76’ Richard Ortiz, 91’ Franco Alfonso y 94’ Mateo Gamarra (O). Expulsado: 69’ Nicolás Maná (T), con roja directa. Tiros de esquina: Trinidense 6 (2 en el PT)-Olimpia 6 (5).