Pablo “Vitamina” Sánchez dio detalles de la situación de Derlis González

El estratega explicó los motivos físicos y anímicos que marginan al atacante, detallando la conversación que mantuvieron tras el revuelo de las últimas horas: “Con Derlis tuve una charla porque estaba un poco triste por este tema de que no fue convocado para el partido anterior (Guaraní). Ahora está con un golpe: sufrió un golpe el partido de reserva el otro día en el talón, que le impidió entrenar pospartido y no estaba a las órdenes para esta situación”.

Lea más: Olimpia despierta a su afición con una victoria

El argentino reconoció la trayectoria del futbolista y justificó la frustración lógica de un jugador de peso que no está acostumbrado a quedar relegado: “Pero nada grave. Esto que le pasa a los jugadores, que quieren estar, que sufren... No nos olvidemos que Derlis es un futbolista que tiene una trayectoria tremenda, una jerarquía bárbara, y hoy probablemente esté viviendo una situación que no la había vivido nunca, que es la de haber hecho un esfuerzo grande para recuperarse y, al no ser tenido en cuenta, le cuesta”.

El consejo: enojo como descarga y la obligación de dar vuelta la página

El técnico reveló la recomendación directa que le dio al delantero para lidiar con la bronca de no figurar en la lista: “Pero con Derlis tenemos la mejor de las relaciones, hablamos mucho. Le dije —yo siempre le digo a los futbolistas y en este caso a Derlis—: «Enojate todo lo que te tengas que enojar, que se te note lo menos posible; no está mal enojarse a veces. Seguí ilusionado y seguí esperanzado, y después, si no te toca: bueno, llegás a tu casa y decís: “es el técnico que no me convoca”, pero hasta ahí. Después hay que sacarse eso y volver a entrenar con ganas, y ya dependerá después de la elección del entrenador»”.

Poniendo paños fríos, el estratega dimensionó lo difícil que resulta administrar un grupo tan numeroso donde la gran mayoría se queda sin lugar los fines de semana: “Porque al final no nos olvidemos que yo hoy tengo un plantel de 36 jugadores, me toca elegir a 11, me toca elegir otros 12 para que vayan a la banca y me quedan muchos futbolistas afuera. Y a nosotros nos duele; para mí no es satisfactorio porque el jugador quiere jugar, se entrena toda la semana con mucha ilusión, con mucha voluntad, buscando ser convocado. Entonces es lógico que haya un golpe cuando no se ven en la lista de concentrados, cuando no se ven entre los titulares”.

“Vitamina” dejó en claro que la confección del equipo pasa exclusivamente por su filtro profesional, más allá del termómetro externo: “Pero bueno, hay que entenderlo de esa manera: son decisiones del entrenador. Desde mi lugar trato de equivocarme lo menos posible. Los gustos, inclusive de los hinchas y hasta de los dirigentes, no son siempre compartidos con los del entrenador, pero bueno, para eso me contratan, para tomar decisiones”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El termómetro del equipo, la racha y el pedido de blindaje ante el ruido externo

Para cerrar, el DT analizó el momento anímico del grupo, repasó la seguidilla de partidos y exigió al plantel abstraerse de las polémicas mediáticas: “Lo que más deseo en el mundo es ganar el fin de semana, que el equipo crezca y que la gente se vaya contenta. A veces sale, a veces no. Ahora estamos en buena racha. Para mi gusto veníamos bien porque veníamos de tres victorias por el torneo local, veníamos con el triunfo de Copa Paraguay, veníamos con la derrota de Copa Sudamericana, y el empate del otro día generó algunas dudas. Me di cuenta de que ahí pasaron algunas cosas en la semana, de las cuales yo sí les pido a los jugadores que traten de abstraerse constantemente, que no sirve para nada meterse en esa, que dejen que sea tema de prensa, que sea tema de gente”.