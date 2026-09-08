Derlis González: compromiso, esfuerzo y respeto a las decisiones técnicas en Olimpia

Algunas versiones señalaban que Derlis González estaba enojado con el entrenador Pablo Andrés Sánchez por no tenerlo en cuenta en el primer equipo de Olimpia. El “10” viene compitiendo en la Reserva, con el objetivo de volver a alcanzar su mejor versión.
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“Ante las informaciones y comentarios que han sido difundidos en distintos medios de prensa y redes sociales sobre mi persona, quiero aclarar que lo que se está diciendo es totalmente falso y no refleja la realidad”, indica la primera parte del escrito.
“Por respeto a mi profesión, a mis compañeros, al cuerpo técnico y, sobre todo, a las personas que siempre me han brindado su apoyo, considero necesario hacer esta aclaración públicamente”, añade la nota.
“Voy a continuar trabajando y entrenando con absoluta normalidad, responsabilidad y profesionalismo, dando lo mejor de mí cada día y respetando las decisiones del cuerpo técnico. Seguiré preparándome y esforzándome hasta que el profesor considere oportuno tenerme en cuenta”, indica el atleta roquealonseño de 32 años, ganador de cuatro títulos ligueros con el Decano, más Copa y Supercopa Paraguay.
“Mi compromiso con el trabajo, con mis compañeros y con lo que hago sigue intacto. No voy a permitir que informaciones falsas cambien mi manera de trabajar ni mi compromiso”, afirma.
“Finalmente, quiero agradecer de corazón a toda la gente que continúa brindándome su apoyo, confianza y cariño. Ese respaldo me da aún más fuerzas para seguir adelante, trabajando en silencio y demostrando dentro de la cancha lo que puedo aportar”, indica Derlis González a través de su cuenta en Instagram.