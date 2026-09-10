Derlis González y el factor costo-beneficio en Olimpia

Derlis Alberto González (32 años) es un tremendo futbolista mermado por las lesiones en la rodilla, que ocasionaron intervenciones quirúrgicas y recaídas.

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El futbolista desmintió en la semana un rumor que señalaba su supuesto enojo con el entrenador Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez por no tenerlo en cuenta para el equipo profesional de Olimpia, ya que viene acumulando minutos en la Reserva, que no es lo mínimo.

Versiones extraoficiales refieren que el #10 percibe un poco más de 50.000 dólares mensuales (292.500.000.000 de guaraníes) en el gigante del barrio Mariscal López, ya con el salario reducido. Estando en su “prime”, es decir en su mejor momento, justificaría dicha suma, pero la realidad marca otra cosa.

La temporada franjeada comprende hasta aquí 41 partidos, de los cuales Derlis estuvo presente solo en dos, en los minutos finales de la última fecha del Apertura contra Luqueño, para figurar como parte de la campaña del plantel campeón de “Vitamina” Sánchez, más un juego en la Copa Paraguay contra el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar por la Copa Paraguay, que no es medida, salvo sus instancias decisivas.

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La incomodidad en Derlis González queda evidenciada con la conversaciones permanentes mantenidas con el entrenador. El deportista quiere entrar en campo, justificar sus ingresos, pero al estar lejos de la plenitud de sus medios, el conductor del Expreso prefiere dar cabida a los que se encuentran enteros, porque lo que se mide es el presente, no el currículum.