Olimpia Kings defendió a Juan Pablo Feliú y criticó duramente al San José

Olimpia Kings salió al cruce del durísimo comunicado de Deportivo San José contra Juan Pablo Feliú. El Santo criticó la partida del entrenador, que fue contratado por el más ganador del baloncesto paraguayo en pleno torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional y a puertas de la Liga Sudamericana 2026.

Lea más: Olimpia Kings y San José: El fixture de la Liga Sudamericana

San José señaló que Feliú, quien integraba el cuerpo técnico del plantel principal, “actuó de forma oculta y a espaldas de la institución” y puntualizó que la decisión del técnico fue “desleal, oportunista y tránsfuga, incompatible con los principios éticos y deportivo que deben regir en toda relación profesional”.

El durísimo comunicado de San José contra Juan Pablo Feliú

Olimpia Kings defendió a Juan Pablo Feliú, quien regresa al club

Los Kings respondieron y revelaron que la intención de contratar nuevamente a Feliú fue comunicada a la directiva del San José. “Antes de avanzar en su contratación, la comisión directiva del Club Olimpia puso en conocimiento de sus pares nuestra intención de incorporarlo”, mencionó el club en redes sociales.

“Posteriormente, el profesor Feliú aceptó la propuesta y suscribió un contrato profesional con el Club Olimpia hasta diciembre de 2027”, mencionó Olimpia, que también puntualizó que el DT, padre del futbolista Juan Feliú, no contaba con ningún vínculo firmado con el Deportivo San José.

“Rechazamos cualquier expresión que pretenda poner en duda su honorabilidad, su lealtad profesional o su trayectoria. Las diferencias que puedan surgir en el ámbito deportivo deben discutirse con firmeza, pero siempre preservando el respeto hacia las personas”, defendió Olimpia a Juan Pablo Feliú.

La postura de Olimpia Kings contra San José por Juan Feliú