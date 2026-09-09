Olimpia Kings y San José: El fixture de la Liga Sudamericana

La Liga Sudamericana de Básquetbol publicó el fixture de la fase de grupos de la edición 2026. Olimpia Kings y Deportivo San José con los representantes del baloncesto paraguayo: el primero integra el Grupo A y disputará los partidos de la llave en Oliva, Argentina, mientras que el segundo compone el Grupo C y jugará los cotejos de la serie en Brasilia.

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Los Kings tienen como rivales a Mogi Basquete de Brasil, Importadora Alvarado de Ecuador y al anfitrión Independiente de Oliva. Por su lado, el Santo, campeón del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Paraguay, tiene como adversarios a Boca Juniors de Argentina, CDC Los Leones de Chile y el local Brasilia.

Liga Sudamericana 2026: El fixture de Olimpia Kings en el Grupo A

Viernes 2: Olimpia Kings vs. Mogi Basquete, 18:10

Sábado 3: Independiente de Oliva vs. Olimpia Kings, 21:40

Domingo 4: Importadora Alvarado vs.Olimpia Kings, 18:10

Olimpia Kings jugará los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Polideportivo Independiente DSC, conocido como El Gigante. El estadio cubierto y con capacidad para unas 1.800 personas pertenece al Independiente Deportivo Social Club y está ubicado en la ciudad de Oliva de la Provincia de Córdoba, Argentina.

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Liga Sudamericana 2026: El fixture de San José en el Grupo C

Viernes 16: Braslia vs. San José, 20:10

Sábado 17: San José vs. Boca Juniors, 16:10

Domingo 18: CDC Los Leones vs. San José, 16:10

Deportivo San José disputará sus partidos el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre en el Ginásio Nilson Nelson. El escenario, también cubierto, fue fundado en 1973 y tiene una capacidad para unas 11.105 personas. El recinto, junto al estadio Nacional Mané Garrincha, está en el Complejo Deportivo Ayrton Senna en Brasilia, Brasil.