Básquetbol
09 de septiembre de 2026 a la - 13:29

Olimpia Kings y San José: El fixture de la Liga Sudamericana

Los jugadores de Ferro celebran el título de campeón de la Liga Sudamericana de Básquetbol 2025 luego de superar a Regatas Corrientes en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Ferro celebran el título de campeón de la Liga Sudamericana de Básquetbol 2025 luego de superar a Regatas Corrientes en Asunción, Paraguay. @LSbaloncesto

Olimpia Kings y San José conocen sus respectivos grupos en la Liga Sudamericana de Basquetbol 2026.

Por ABC Color

La Liga Sudamericana de Básquetbol publicó el fixture de la fase de grupos de la edición 2026. Olimpia Kings y Deportivo San José con los representantes del baloncesto paraguayo: el primero integra el Grupo A y disputará los partidos de la llave en Oliva, Argentina, mientras que el segundo compone el Grupo C y jugará los cotejos de la serie en Brasilia.

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Los Kings tienen como rivales a Mogi Basquete de Brasil, Importadora Alvarado de Ecuador y al anfitrión Independiente de Oliva. Por su lado, el Santo, campeón del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Paraguay, tiene como adversarios a Boca Juniors de Argentina, CDC Los Leones de Chile y el local Brasilia.

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Liga Sudamericana 2026: El fixture de Olimpia Kings en el Grupo A

  • Viernes 2: Olimpia Kings vs. Mogi Basquete, 18:10
  • Sábado 3: Independiente de Oliva vs. Olimpia Kings, 21:40
  • Domingo 4: Importadora Alvarado vs.Olimpia Kings, 18:10

Olimpia Kings jugará los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Polideportivo Independiente DSC, conocido como El Gigante. El estadio cubierto y con capacidad para unas 1.800 personas pertenece al Independiente Deportivo Social Club y está ubicado en la ciudad de Oliva de la Provincia de Córdoba, Argentina.

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Liga Sudamericana 2026: El fixture de San José en el Grupo C

  • Viernes 16: Braslia vs. San José, 20:10
  • Sábado 17: San José vs. Boca Juniors, 16:10
  • Domingo 18: CDC Los Leones vs. San José, 16:10

Deportivo San José disputará sus partidos el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre en el Ginásio Nilson Nelson. El escenario, también cubierto, fue fundado en 1973 y tiene una capacidad para unas 11.105 personas. El recinto, junto al estadio Nacional Mané Garrincha, está en el Complejo Deportivo Ayrton Senna en Brasilia, Brasil.