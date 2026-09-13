La baja que lamenta “Vitamina”: Edu Delmás se suma a la Albirroja Sub 20 para los Juegos Odesur 2026

El estratega franjeado puso en valor la gran influencia futbolística que tiene el juvenil dentro del esquema y el peso que su baja representa para el plantel: “Edu, bueno, ustedes mismos en el análisis periodístico verán toda la influencia deportiva que él tiene en el equipo, lo importante que es más allá de su juventud; y es un jugador que ha demostrado hoy ser muy importante para el funcionamiento de este equipo”.

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“Vitamina” asumió la responsabilidad de hallar variantes tácticas que logren disimular la ausencia del mediapunta, remarcando el alto nivel de satisfacción que hay con su rendimiento actual: “De alguna manera tenemos que estar preparados, también es mi función encontrar respuestas a este tipo de situaciones y ojalá el equipo y a quien elijamos en lo sucesivo tenga la capacidad de disimular la ausencia de Eduardo, que lo está haciendo realmente muy bien, porque la verdad que estamos muy contentos”.

Por último, el argentino destacó la madurez competitiva que adquirió el futbolista, alejándolo de la etiqueta de “juvenil de relleno” y subrayando su jerarquía consolidada con cerca de treinta partidos en primera: “Hace rato ya se dieron cuenta que él no juega por los minutos (de la normativa juvenil) —esto yo ya lo dije en reiteradas ocasiones el semestre pasado— y ya con un bagaje, me imagino aproximado ya a 30 partidos encima, ya es, eso claramente, es otro jugador”.

En medio de este panorama, la delegación masculina de la Albirroja Sub 20 emprenderá su viaje rumbo a los Juegos Suramericanos que se realizan en la provincia de Santa Fe, Argentina, este lunes 14 de septiembre a las 15:10, dejando al cuerpo técnico franjeado con la misión de rearmar el rompecabezas, sin tal vez su figura más importante en la gestación de juego.