Richard Ortiz aseguró que juega con dolor en la rodilla: “Por ese escudo hay que dejar todo”

El referente franjeado habló sin filtros sobre su estado físico actual, admitiendo que aún no está al máximo pero que da el máximo compromiso por el equipo: “Lo pasa es que tengo la rodilla hecha puta digamos, la rodilla derecha hasta ahora, no estoy al 100, no me siento al 100 yo, pero igual el profe me dice que me necesita, entonces yo le digo que hasta cierto punto puedo, pero bueno hay algunos partidos que que me ponen ahí dos motorcitos al lado mío, entonces ahí por eso aguanto bien”.

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El capitán explicó que la experiencia y una mejor lectura del juego le permiten compensar el desgaste físico y cumplir al pie de la letra con las exigencias del cuerpo técnico: “Con los años también uno va aprendiendo más, creo que hoy en día ya me posiciono mejor, no salir tanto al costado y por ahí ya me cuesta regresar, entonces lo único que el profe me pide también es pararnos bien ahí delante de los centrales y bueno hoy en día con la calidad y técnica también que tengo un poquito, creo que me ayudó bastante eso”.

©️⚪️⚫️Tras convertir y ser figura en el triunfo ante Sportivo Luqueño en el Defensores, el capitán de Olimpia, Richard Ortiz, habló en exclusiva con Tigo Sports.#ClausuraAPF2026 pic.twitter.com/Hd9pfbM44a — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 13, 2026

Ortiz profundizó sobre la importancia de estar respaldado por compañeros dinámicos en el medio sector y reiteró su total predisposición con el entrenador para ser sustituido cuando el físico diga basta: “Eso siempre sabemos que si pone dos motorcitos al lado mío, obviamente yo voy a dar hasta donde se pueda, como siempre le dije al profe: ‘si vos me ves cansado o lo que sea, sacame, yo no tengo problema’, siempre hablamos bien con él, en ese sentido no tengo problema”.

Ante la consulta periodística, el mediocampista confirmó que convive de manera permanente con la dolencia y que realiza tareas diferenciadas desde hace más de una década: “Sí, siempre, yo creo que ya llevo más de 10 años más o menos haciendo trabajo específico, obviamente después de cada partido cuesta un montón, pero bueno, por ese escudo hay que dejar todo”. Ante la consulta de si juega con dolor, respondió: “Sí, siempre”.

Por su parte, el director técnico Pablo “Vitamina” Sánchez valoró públicamente la entrega del capitán, reconociendo el sacrificio que hace semana a semana para superar los problemas físicos y ser determinante en la cancha: “Con respecto a Richard, la verdad que muy contento, muy contento porque está pasando un presente buenísimo, buenísimo, haciendo un esfuerzo. Ustedes saben, porque también lo hablamos, el tema de su rodilla que lo tuvo en el comienzo de esta segunda, de este segundo semestre, lo tuvo a maltraer y renegando un poco, y él hace un esfuerzo enorme”.

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El estratega destacó además el peso específico del volante no solo en la contención, sino apareciendo con goles clave para destrabar partidos cerrados como el que planteó el cuadro luqueño: “Así que feliz porque, aparte de jugar muy bien, hoy le tocó hacer un gol importante porque el partido estaba complicado, estaba cerrado. Ellos vinieron con un sistema bien férreo a defenderse y lo estaban haciendo, entiendo que lo estaban haciendo bien hasta el momento. Así que hoy fue importante desde todos los aspectos”.