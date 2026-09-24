Bryan Bentaberry: lesión y baja de Olimpia en el blanco y negro

Olimpia perdió a Bryan Bentaberry a causa de una lesión. El defensor uruguayo, suplente en la goleada 3-0 del Decano sobre San Lorenzo por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay, sufrió una rotula fibrilar de 3 milímetros y está descartado para las próximas presentaciones del Franjeado, que incluyen el clásico blanco y negro y la Copa Paraguay 2026.

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Bentaberry jugó por última vez el 13 de setiembre, cuando fue titular en la victoria 3-0 sobre Sportivo Luqueño por la ronda 10. El charrúa fue de la partida en el once de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, pero solo disputó el primer tiempo: en el entretiempo fue sustituido por Gustavo Vargas. El proceso de recuperación del zaguero central es entre dos a tres semanas.

¿Qué partidos no jugará Bryan Bentaberry en Olimpia?

Bryan Bentaberry está fuera del partido vs. Libertad por la fecha 12: es el lunes 28, a las 19:00, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Además del duelo contra el Gumarelo, no estará a disposición para el juego ante Sportivo Luqueño por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026 (jueves 1) y el choque con Nacional por la jornada 13 (martes 6).