Olimpia
24 de septiembre de 2026 a la - 09:29

Bryan Bentaberry: lesión y baja de Olimpia en el blanco y negro

El uruguayo Bryan Bentaberry, jugador de Olimpia.
El uruguayo Bryan Bentaberry, jugador de Olimpia.

Olimpia sufrió la baja de Bryan Bentaberry a causa de una lesión. El defensor está descartado para el clásico blanco y negro frente a Libertad.

Por ABC Color
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Olimpia perdió a Bryan Bentaberry a causa de una lesión. El defensor uruguayo, suplente en la goleada 3-0 del Decano sobre San Lorenzo por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay, sufrió una rotula fibrilar de 3 milímetros y está descartado para las próximas presentaciones del Franjeado, que incluyen el clásico blanco y negro y la Copa Paraguay 2026.

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Bentaberry jugó por última vez el 13 de setiembre, cuando fue titular en la victoria 3-0 sobre Sportivo Luqueño por la ronda 10. El charrúa fue de la partida en el once de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, pero solo disputó el primer tiempo: en el entretiempo fue sustituido por Gustavo Vargas. El proceso de recuperación del zaguero central es entre dos a tres semanas.

El uruguayo Bryan Bentaberry, futbolista de Olimpia.
El uruguayo Bryan Bentaberry, futbolista de Olimpia.

¿Qué partidos no jugará Bryan Bentaberry en Olimpia?

Bryan Bentaberry está fuera del partido vs. Libertad por la fecha 12: es el lunes 28, a las 19:00, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Además del duelo contra el Gumarelo, no estará a disposición para el juego ante Sportivo Luqueño por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026 (jueves 1) y el choque con Nacional por la jornada 13 (martes 6).