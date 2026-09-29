Richard Ortiz: “Después del clásico pudimos agarrar otra vez lo que éramos en el Apertura”

El referente decano destacó el trabajo táctico realizado en el campo de juego para doblegar a un rival directo y adueñarse de la punta. “Yo creo que digamos un partido estudiado, sabíamos lo que nos jugábamos este partido y bueno yo creo que tácticamente nos paramos muy bien y conseguimos el primer gol, así parando bien y encontrando el espacio. Nos costó el segundo tiempo, nos costó profundizar, pero bueno lo importante era ganar y creo que estuvimos a la altura”.

Lea más: Olimpia, con lo justo, vence a Libertad y recupera la punta

Consultado sobre cómo manejaron el trámite tras la expulsión rival, Ortiz explicó que priorizaron el control del balón: “Por ahí nos está costando llegar con muchos hombres en el área, entonces por eso decidimos dar la vuelta y por ahí encontramos el espacio, pero lamentablemente no lo pudimos conseguir, porque ellos también se pararon muy bien, por eso nos costó”.

Del bache inicial al liderato: El “cambio de chip”

Olimpia pasó de un arranque dubitativo —perdiendo tres de los primeros cuatro partidos— a erigirse como el único puntero del torneo. Para el volante, la clave pasó por corregir la actitud y sacudirse la relajación post-título. “La verdad que en los primeros tiempos creo que fuimos ansiosos, por ahí, fue famoso cuando salís campeón te relajás un poco, pensando que el rival va a regular un poco, pero no es así; obviamente cuando salís campeón después, el próximo torneo tenés que sacar la parche otra vez, tenés que competir de vuelta y por ahí nos costó un poco, pero después creo que conseguimos, hablamos también con los muchachos que teníamos que cambiar de chip, si queríamos de vuelta el torneo, el campeonato y creo que estamos haciendo bien las cosas”.

El mediocampista añadió sobre la autocrítica grupal que propició este repunte: “En los primeros tiempos nos costó un poco porque algunos que juegan bien ya no quieren entrar al choque, por ahí nos costó bastante eso, nos ganaban todas las segundas pelotas por no meter la pierna, pero después tuvimos reunión también y dijimos que teníamos que meter más y bueno, yo creo que después del clásico en especial pudimos agarrar otra vez lo que éramos nosotros en el Apertura”.

🎙️Olimpia derrotó a Libertad en el cierre de la fecha 12 del #ClausuraAPF2026 y su capitán Richard Ortiz fue la figura brindando la asistencia para el gol. pic.twitter.com/iWv0AHybqC — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 29, 2026

Para el capitán, ganar el clásico funcionó como el trampolín anímico definitivo: “Y claro, ahí te motiva más obviamente por el rival mismo, obviamente ya ganando el clásico le deja un poquito más atrás al rival, sabíamos que nosotros ganando dos, tres partidos seguidos íbamos a agarrar el ritmo y no soltar más y creo que estamos haciendo bien”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Compromiso total y el esfuerzo físico con la rodilla

A pesar de arrastrar molestias crónicas en la rodilla, el caudillo franjeado sigue siendo pieza fundamental en el esquema de Pablo “Vitamina” Sánchez, respaldado por el trabajo de sus compañeros en la zona medular. “Se aguanta, se aguanta, por sobre todo, viste cuando me barro lo que siempre golpeo, pero bueno, hoy en día ya estoy más parado, como dije siempre, tengo dos motorcitos ahí al lado mío que me cubren todo y bueno, contento, ahora siempre hago fácil, agarro y toco, entonces tranquilo”.

Ante la consulta sobre en qué momentos específicos siente mayor fastidio físico, detalló: “Cuando presionas y te quedás cuando bajás la gravedad un poquito, ahí lo que molesta un poco”.