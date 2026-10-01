Eduardo Delmás: “Ya terminó esto, tenemos 10 finales, queremos ir por el bicampeonato”

La noche en los octavos de final dejó un sabor sumamente amargo en campamento franjeado. Pese a buscar el arco rival con insistencia y obligar al conjunto auriazul a extremar recursos, la falta de efectividad y la posterior definición por penales sentenciaron el adiós del Decano en la ronda de octavos de final del torneo de integración de la APF.

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Visiblemente golpeado por el resultado, Eduardo Delmás analizó el desenlace del compromiso y el impacto anímico de la derrota: “La verdad que muy triste por el resultado. Creo que tuvimos que haberlo ganado ya en los 90 y, bueno, en los penales, lastimosamente, no se nos dio. Pero ya terminó esto y, bueno, a pensar en el partido del martes que tenemos 10 finales y queremos ir por el bicampeonato”.

Consultado sobre su nutrido protagonismo en ataque y los constantes intentos de media distancia que sacudieron los cimientos del arco rival, el mediapunta reconoció la mala fortuna en la definición: “Sí, creo que me sacó dos el arquero, una en la defensa, una se desvió... Pero bueno, de eso se trata el fútbol: cuando perdemos, tratar de que pase rápido esto y pensar en lo siguiente, tenemos 10 finales por delante y vamos a ir por el bicampeonato”.

Un trámite extraño y el mensaje directo al hincha

Finalmente, al evaluar los altibajos futbolísticos que experimentó el equipo durante el desarrollo del encuentro, el juvenil destacó la reacción colectiva y dejó un mensaje de compromiso inquebrantable para la parcialidad franjeada: “Creo que fue un partido un poco raro, pero fuimos mejorando con el tiempo. Lastimosamente empezamos con ese gol abajo, creo que eso nos condicionó. Y tuvimos que ir en busca del empate primero y luego de la victoria, lastimosamente no se nos dio el gol, pero vamos a seguir dejando todo dentro de la cancha y que el hincha siga confiando en nosotros”.