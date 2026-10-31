La opinión de “Vitamina” Sánchez sobre el posible cambio de formato del torneo

Profundizando en su preferencia personal a la hora de competir, recordó sus vivencias en el fútbol sudamericano y su cercanía con el modelo de las grandes ligas europeas: “Hay muchos formatos. Pero bueno, yo me crié con la Liga Argentina de todos contra todos. Apertura todos contra todos, clausura todos contra todos. Trabajé muchos años en Chile, donde hay 16 equipos y se juegan 30 partidos a dos ruedas, un solo campeón. El Brasil es un ejemplo de que es lo más parecido a cualquier liga europea. Las ligas europeas sí respetan este formato de todos contra todos, un solo campeón de liga. Es el formato que a mí más me gusta”.

Finalmente, al evaluar la realidad del fútbol paraguayo por la cantidad de instituciones, explicó cómo impactaría una ampliación de equipos en la frecuencia de los duelos tradicionales: “Que en realidad es este el que estamos viviendo. Lo que pasa es que acá, al haber pocos equipos, casi como que nos vemos obligados a hacer dos campeonatos. Si hay 16 equipos, probablemente haya que hacer un solo campeonato. Esto que implica, en vez de jugar cuatro Cerro Porteño-Olimpia, se jugarán dos. Y así con todos los rivales de turno, pero si a mí me preguntan, yo prefiero ese formato de liga”.

El formato proyectado para el 2028: lo que ambiciona la APF

Según información proporcionada por la mesa del Cardinal Deportivo, el rediseño estructural que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) planea consolidar para el 2028, el cual contempla una modificación histórica del calendario oficial: