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Olimpia
31 de octubre de 2026 - 19:41

La opinión de “Vitamina” Sánchez sobre el posible cambio de formato del torneo

El entrenador de Olimpia, Pablo "Vitamina" Sánchez en la conferencia de prensa brindada en la sede de la Villa Olimpia.
El entrenador de Olimpia, Pablo "Vitamina" Sánchez en la conferencia de prensa brindada en la sede de la Villa Olimpia.

Mientras la temperatura sube en la previa del Superclásico, el entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, se ausentó momentáneamente de la coyuntura del partido de la fecha para también opinar en el debate sobre el futuro formato de los torneos de la APF y la proyección estructural con la mira puesta en 2028.

Por ABC Color
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Profundizando en su preferencia personal a la hora de competir, recordó sus vivencias en el fútbol sudamericano y su cercanía con el modelo de las grandes ligas europeas: “Hay muchos formatos. Pero bueno, yo me crié con la Liga Argentina de todos contra todos. Apertura todos contra todos, clausura todos contra todos. Trabajé muchos años en Chile, donde hay 16 equipos y se juegan 30 partidos a dos ruedas, un solo campeón. El Brasil es un ejemplo de que es lo más parecido a cualquier liga europea. Las ligas europeas sí respetan este formato de todos contra todos, un solo campeón de liga. Es el formato que a mí más me gusta”.

Finalmente, al evaluar la realidad del fútbol paraguayo por la cantidad de instituciones, explicó cómo impactaría una ampliación de equipos en la frecuencia de los duelos tradicionales: “Que en realidad es este el que estamos viviendo. Lo que pasa es que acá, al haber pocos equipos, casi como que nos vemos obligados a hacer dos campeonatos. Si hay 16 equipos, probablemente haya que hacer un solo campeonato. Esto que implica, en vez de jugar cuatro Cerro Porteño-Olimpia, se jugarán dos. Y así con todos los rivales de turno, pero si a mí me preguntan, yo prefiero ese formato de liga”.

El formato proyectado para el 2028: lo que ambiciona la APF

Según información proporcionada por la mesa del Cardinal Deportivo, el rediseño estructural que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) planea consolidar para el 2028, el cual contempla una modificación histórica del calendario oficial:

  • Liga Anual: Se disputará con 16 equipos a lo largo de 30 fechas. El campeón se consagrará como Paraguay 1 y el subcampeón como Paraguay 2 en la Copa Libertadores.
  • Copa de Primera: Un certamen paralelo que contará con 8 grupos de 4 equipos cada uno, integrando a todas las instituciones de la División Intermedia y de la Primera División, otorgando al campeón el cupo de Paraguay 3.
  • Copa Paraguay: Mantendrá exactamente el mismo formato de competencia vigente, entregando al monarca el boleto de Paraguay 4.

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