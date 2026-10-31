Pablo Sánchez de cara a su medio centenar de presentaciones en Olimpia

El partido de este fin de semana tendrá un sabor sumamente emotivo para el estratega, ya que alcanzará los 50 partidos al frente del Decano. Al evaluar este hito en medio de un calendario sumamente apretado y condicionado por la pausa mundialista de mayo, Sánchez se mostró orgulloso: “Medio centenario de partido no es poco. También habla de la cantidad de partidos que se ha jugado en lo que va del año. No nos olvidemos que se paró allá por mayo para que se juegue el Mundial, fue todo muy apretado. Pero ya llegamos a 50 partidos, que es un lindo número. Y feliz. Ojalá que pueda seguir sumándole partidos a mi cosecha personal con el escudo de Olimpia”.

El invicto personal y el gran objetivo: la punta

El conductor franjeado también se refirió al historial favorable que trae como DT ante el Ciclón y remarcó que las ambiciones colectivas están siempre por encima de cualquier estadística individual: “Prefiero tener la responsabilidad de tener que sostener este pequeño y corto invicto que tengo como entrenador ante Cerro Porteño a no tenerlo. O sea, ojalá no lo pierda. Vamos a hacer todo lo posible para que no lo pierda. Pero no por una ambición personal de sostener este invicto. El anhelo es de poder sostener la punta, de que gane el equipo y de que la gente esté feliz. Va por ahí. Van de la mano, obviamente”.