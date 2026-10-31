Si hay un penal para Olimpia en el Superclásico, ¿Quién pateará?

Consultado sobre si tuvo alguna charla especial con el goleador ante su inexperiencia en este tipo de duelos dentro del fútbol paraguayo, el estratega franjeado le restó dramatismo y destacó la jerarquía y madurez del delantero: “No hablamos, no hablamos. Gabi es un jugador grande, un jugador avezado. Que ha jugado muchos clásicos. Y seguramente tendrá la capacidad, por la edad que tiene también, de poder disfrutarlo. Más allá que después, bueno, una vez que pita el árbitro, las cosas se ponen un poquito más bravas y se disfrutará al final si las cosas salen bien, pero no hablé con él”.

¿Quién patea los penales? La postura del DT

Por otro lado, Sánchez se refirió a la designación del pateador oficial en caso de que se cobre una pena máxima a favor del Decano, dejando en claro que la confianza del jugador es el factor primordial: “El tema de los penales tiene mucho que ver también con la confianza. Él (Gabriel Ávalos) ya hizo uno en el torneo. Tuvo la desgracia de fallar por Copa Paraguay. Entonces, si él se siente con confianza, jamás me voy a poner entre un futbolista y la pelota a la hora de un penal. A mí lo que me importa es la confianza. Más allá de lo que pase después, una vez que ejecute dicho penal. Pero, conociéndolo a Gabi, entiendo que lo va a querer patear, entiendo que lo va a querer patear él”.