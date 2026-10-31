Vitamina Sánchez palpita el clásico: “Muy importante para nosotros, que estamos en la pelea por el título”

La semana previa: nervios, ilusión y la recta final

Lejos de esquivar la presión que significa disputar un partido de máxima rivalidad, el estratega reconoció que se viven días especiales en la intimidad del grupo: “Y son semanas lindas. Obviamente, también de cierto nerviosismo, por lo que implica jugar un partido tan importante, y ya también poner sobre la mesa que es el partido de la segunda rueda, donde entramos en la recta final del campeonato y pasa a ser muy importante, sobre todo para nosotros, en este caso que estamos en la pelea por el título”.

Además, al analizar el peso estratégico que este encuentro tiene en la lucha por el título y su historial favorable, remarcó: “Entonces, de alguna manera, podría tener valor doble en caso de que nos vaya bien. Respecto a los números personales, ojalá poder seguir en esta racha ganadora que me ha tocado en este paso mío por Olimpia”.

El peso del favoritismo y la responsabilidad de ser punteros

Ante el debate instalado sobre quién llega mejor perfilado a este trascendental compromiso y los carteles de favoritismo que circulan en el ambiente, el argentino asumió el rol protagónico sin rodeos: “Yo creo que cuando te dan el mote de favorito tenés un grado de responsabilidad distinto. Pero bueno, también es lindo. Si llego a un partido de este tipo, prefiero llegar con la responsabilidad. Tiene que ver con que vamos punteros en el campeonato. Y bueno, no hay que esquivarle a la realidad y hacerse cargo”.

Finalmente, el técnico del Decano transmitió total tranquilidad respecto al ánimo de sus dirigidos, destacando la ansiedad positiva con la que aguardan el pitazo inicial: “Los jugadores están muy bien. Están muy bien, con ganas, hasta ansiosos porque llega el domingo para jugar este partido tan importante y tan lindo que tienen la posibilidad de jugar los futbolistas de ambos clubes. Y los entrenadores. Y los hinchas, de poder ser partícipes de esta fiesta del fútbol. Porque al final, un superclásico es una fiesta. Pero están con muchas ganas los futbolistas. Nosotros también”.

Respeto por el rival y la urgencia de Cerro Porteño

Pese a la actualidad de los equipos en la tabla de posiciones, el técnico franjeado advirtió sobre jerarquía del adversario de toda la vida y el peso de jugar en su estadio: “Tiene muy buenos jugadores. Probablemente Cerro Porteño en los dos torneos de liga no haya hecho el campeonato que esperaban, pero esto no quita que tienen buenos jugadores, jugadores de experiencia. Que se deben también a su público, van a jugar en su casa”.

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Al reflexionar sobre cómo encararán el compromiso los azulgranas y las pretensiones de su propio equipo, el estratega añadió: “Se verán seguramente con la obligación de poder ganar este partido. Para darle una alegría a su gente. Y para ponernos las cosas más difíciles a nosotros de cara a lo que viene. Porque este partido, si bien es muy importante, no va a ser determinante. Nosotros lo queremos ganar, queremos seguir sosteniendo esta diferencia que tenemos con los que nos persiguen. Ver cómo le va al resto también. Pero seguramente es un equipo que no tengo ninguna duda que va a salir con todo”.