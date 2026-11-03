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Olimpia
03 de noviembre de 2026 - 17:46

Olimpia cambia de plataforma de venta de entradas y habilita boletos físicos

El estadio Defensores del Chaco albergará el duelo entre Olimpia y Recoleta FC, por la decimoctava ronda del torneo Clausura 2026
El estadio Defensores del Chaco albergará el duelo entre Olimpia y Recoleta FC, por la decimoctava ronda del torneo Clausura 2026Club Olimpia

El Decano sacudió la previa de la Fecha 18 del Torneo Clausura 2026. Este miércoles, ante el Recoleta FC en el Defensores del Chaco, los hinchas tendrán nuevas modalidades para adquirir sus boletos.

Por ABC Color
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A horas de un duelo la decimoctava el Torneo Clausura 2026, la directiva de Olimpia anunció un cambio en la logística de la venta de entradas para el encuentro de mañana en Sajonia.

Lea más: Guaraní vs. Olimpia y la venta de entradas para el clásico: “Comprar por el punto físico”

El club oficializó que deja de lado la plataforma Tutti y renueva su sistema de venta de entradas, habilitando tanto la compra física como la vía online a través de Ticketea, de cara al choque de este miércoles frente a Recoleta.

El encuentro, correspondiente a la Fecha 18, se disputará este miércoles 4 de noviembre a las 21:15 horas en el estadio Defensores del Chaco, donde el franjeado intentará buscará consolidarse en lo más alto de la clasificación.

Información sobre la venta de entradas
Información sobre la venta de entradas

Lo que tenés que saber sobre tus entradas: ¿Qué pasa con Tuti?

Quedó atrás. Sin embargo, desde la institución aclararon que todas las personas que hayan canjeado, comprado o recibido gentilezas previamente a través de Tuti tienen el ingreso garantizado.

Canjes: El proceso de canje para socios se mantiene vigente a través de la App oficial de la institución.

Venta Online: A partir de ahora, todos los boletos digitales se adquieren mediante la plataforma de Ticketea.

Venta Física: Miércoles 4 de noviembre.

Olimpia habilitó dos puntos de venta para la venta física de los tickets

Sede Social (Para Uno): De 09:00 a 18:00 horas. Estadio Defensores del Chaco: De 09:00 a 18:00 (y boleterías habilitadas hasta la hora del pitazo inicial, a las 21:15).

Precios de las entradas: Olimpia vs. Recoleta FC
Precios de las entradas: Olimpia vs. Recoleta FC

Precios de las Entradas por Sector

Graderías Norte: Gs. 20.000 Graderías Sur: Gs. 25.000 Plateas: Gs. 30.000 Preferencias A: Gs. 70.000 Preferencias B: Gs. 70.000 Preferencias C: Gs. 90.000 Preferencias D: Gs. 70.000 VIP Albirroja: Gs. 100.000

Todos los menores de 12 años abonarán una entrada única de Gs. 10.000 en todos los sectores del estadio (excepto en el sector VIP Albirroja).

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